Viaceré mestské úrady na Spiši sú pre verejnosť zatvorené

Aká je situácia v mestách spišského regiónu.

12. jan 2021 o 20:10 TASR

REGIÓN SPIŠ. V regióne Spiš sú viaceré mestské úrady pre verejnosť zatvorené.

Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia súvisiaca so šírením ochorenia Covid-19 na Slovensku a s tým spojený zákaz vychádzania.

Poprad a Svit

Mestský úrad (MsÚ) v Poprade je pre verejnosť zatvorený až do 24. januára, zamestnanci MsÚ Poprad sú občanom naďalej k dispozícii na telefónnych číslach alebo emailoch zverejnených na webovom sídle mesta.

Mestský úrad vo Svite v okrese Poprad pracuje pre verejnosť v obmedzenom režime až do odvolania.

Mesto Svit žiada občanov, aby úrad navštevovali len v prípade nevyhnutnej záležitosti.

Úradné hodiny pre verejnosť ostávajú nezmenené.

Pracoviská ako podateľňa a overovanie podpisov, matrika, evidencia obyvateľstva, pokladnica budú k dispozícii podľa úradných hodín, ostatné pracoviská po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom dohovore.

Kežmarok a Spišská Belá

Mestský úrad v Kežmarku je pre verejnosť otvorený v normálnom režime a funguje bez prerušenia vybavovania agendy. Potvrdila to Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta Kežmarok.

Mesto Spišská Belá v okrese Kežmarok na webe upozorňuje, že tamojší MsÚ je do 24. januára zatvorený a stránkové hodiny sú zrušené.

Matrika vybavuje iba vydávanie rodných listov novorodencov a úmrtné listy, a to len občanom objednaným telefonicky.

Stará Ľubovňa a Podolínec

Do 22. januára je zatvorený Mestský úrad v Starej Ľubovni.

Matričný úrad vydáva rodné a úmrtné listy po telefonickom kontakte na číslach 052/4315260 a 052/4315262.

V meste Podolínec v okrese Stará Ľubovňa je MsÚ zatvorený do skončenia zákazu vychádzania.

V prípade nutnosti osobného vybavenia nevyhnutných úkonov odporúča mesto kontaktovať spojovateľku na telefónnom čísle 052/43 912 05.

Spišská Nová Ves a Krompachy

Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi pre verejnosť zatvorený nie je. Potvrdila to vedúca kancelárie primátora Andrea Jančíková.

"Nemáme výrazné obmedzenia, ale odporúčame, aby ľudia komunikovali prednostne mailom a telefonicky," dodala.

V Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves je MsÚ zatvorený do 24. januára. Samospráva odporúča občanom telefonickú a e-mailovú komunikáciu.

Pre vybavenie nevyhnutnej záležitosti funguje overovanie podpisov v pondelok a vo štvrtok, oba dni od 8.00 do 11.30 h a od 12.30 do 15.00 h len pre občanov Krompách a osoby oprávnené na podnikanie na území mesta.

Matričný úrad vybavuje iba vydávanie rodných listov novorodencov a úmrtné listy pondelok až piatok od 8.00 do 12.00 h. Pokladnica funguje v stredu od 8.00 do 11.30 h a od 12.30 do 15.00 h.

Spišské Vlachy a Spišská Stará Ves

Aj mestský úrad v meste Spišské Vlachy je pre verejnosť zatvorený až do odvolania.

Matričný úrad a ohlasovňu pobytov možno v prípade potreby kontaktovať telefonicky na čísle 053/417 42 26 počas pracovných hodín.

Spišská Stará Ves žiada občanov, aby nenavštevovali mestský úrad osobne, ale aby využili elektronickú alebo telefonickú komunikáciu.

Mestský úrad je pre verejnosť zatvorený do 24. januára.

Levoča a Spišské Podhradie

Mesto Levoča informuje, že mestský úrad je pre verejnosť otvorený do 29. januára v čase od 08.00 do 11.30 h.

V meste Spišské Podhradie v okrese Levoča je MsÚ pre verejnosť k dispozícii v pondelok, v stredu a v piatok.

Vo vchodoch budov úradu sú ľudia, ktorí regulujú vstup, kontrolujú rúška či dezinfikujú ruky, uviedol primátor Michal Kapusta.