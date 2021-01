Poslankyňa Marcinková o očkovaní Cibulkovej: Treba odsudzovať papalášizmus

Stále tu máme tradíciu vybavovačstva, vraví.

15. jan 2021 o 0:00 Lenka Haniková

K téme testovania a výskytu Covid-19 na Slovensku pribudla v ostatných dňoch nová aktuálna - očkovanie. A nielen preto, že sa s ním konečne začalo, ale aj kvôli informáciám o tom, že sa dopredu dané poradovníky nedodržiavajú. V tejto súvislosti sme oslovili poslankyňu Národnej rady SR Vladimíru Marcinkovú (Za ľudí) zo Spišského Hrhova v okrese Levoča. Vyjadrila sa k téme očkovania, zvyškových vakcín aj k prednostnému zaočkovaniu Dominiky Cibulkovej a jej manžela.

Dáte sa zaočkovať proti koronavírusu?

- Áno, dám. Keďže dojčím svoju trojmesačnú dcérku, radila som sa o bezpečnosti očkovania pre dojčiace ženy s viacerými odborníkmi, lekármi aj farmaceutmi, a všetci mi odporučili, že očkovanie je tou najlepšou cestou, ako pred koronavírusom chrániť seba aj maličkú. Tiež sa na očkovanie pozerám ako na cestu návratu k životu, ktorý sme viedli pred pandémiou.

Prekonali ste už koronavírus, prípadne niekto z vašich blízkych? Akú máte s koronavírusom skúsenosť?

- Mňa aj dcérku to zatiaľ obchádza, ale manžel sa nakazil dva dni po tom, čo som rodila. Pre bezpečnosť novorodenca s nami nebol päť týždňov, až kým sme boli bez akéhokoľvek podozrenia, že je pozitívny. Bolo to pre nás psychicky náročné. Narodila sa mu dcérka a on ju nemohol chytiť do rúk, vidieť, cítiť jej vôňu. Mne bolo ľúto, že nie je vo chvíľach, ktoré už nikdy nevrátime späť, s nami. Ale beriem to s pokorou, veľa rodín si s koronavírusom zažíva oveľa ťažšie situácie, ako bola tá naša. Vyliečil sa, to je hlavné.

Ako podľa vašich informácií zatiaľ prebieha očkovanie na Slovensku? V akej časti Slovenska je o vakcináciu najväčší záujem?

- Najväčší záujem o očkovanie je v hlavnom meste, čo je pochopiteľné, je tam najviac nemocníc aj zdravotníckeho personálu. Menší záujem je v okresných mestách. Ale je to veľká škoda, ak niekto má príležitosť dať sa zaočkovať a neurobí tak. Keby sme sa k tomu takto postavili všetci, navždy budeme žiť tak, ako žijeme teraz. Odhliadnuc od toho, že je to to najlepšie, ako chrániť seba aj blízkych, považujem za sebecké nedať sa zaočkovať. V týchto ťažkých časoch je očkovanie najväčším prejavom spolupatričnosti.

V pondelok ste zverejnili kritický príspevok na facebooku, kde ste kládli priame otázky ohľadom očkovania proti koronavírusu na Slovensku. Pýtali ste sa napríklad, či sú časti krajiny, kde je medzi zdravotníkmi fatálne odmietanie vakcíny. Je teda u nás odmietanie vakcíny priamo medzi zdravotníkmi veľký problém?

- To neviem vyhodnotiť, ale odpoveď na túto otázku ma zaujíma, preto som ju verejne položila. Chcem veriť, že práve zdravotníci sú tí osvietení, poslovia vzdelanosti, ktorí najlepšie poznajú pozitívne účinky vakcinácie. No dostávam aj zúfalé telefonáty riaditeľov a riaditeliek domovov sociálnych služieb, ktorí bojujú s tým, že ich zamestnanci uverili rôznym konšpiračným teóriám, ktoré sa o očkovaní šíria na internete, a nechcú sa dať zaočkovať. V domovoch sú pritom v priamom kontakte s tými najohrozenejšími Covidom-19, seniormi. Neviem si predstaviť, ako sa dá bezpečne postarať o starkých bez očkovania. Ja sama sa za svojimi starými rodičmi vyberiem, až keď budem zaočkovaná, hoci po ničom inom netúžim viac, ako ich po takmer roku objať a držať za ruku. Ale ich život a zdravie sú mi prednejšie, nechcem ich ohroziť.

Na východnom Slovensku ako v prvej nemocnici začali očkovať zdravotnícky personál v Košiciach ešte medzi sviatkami, v ostatných nemocniciach, napríklad v Prešove či v Poprade, začínajú až tento týždeň. Je takéto tempo podľa vás dostatočné? Dá sa to vôbec robiť rýchlejšie?