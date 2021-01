Skríning už beží, mestá na východe ešte len riešia, ako ho zabezpečiť

Väčšina bude testovať hlavne cez víkend.

19. jan 2021 o 14:45 (aktualizované 19. jan 2021 o 15:28) Mária Šimoňáková, Michal Frank, TASR

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Mestá na východnom Slovensku riešia, kedy a kde sa bude robiť celoplošné testovanie.

Mnohé z nich stavili na víkendové testovanie, inde rozšírili kapacity fungujúcich mobilných odberných miest.

Spišská Nová Ves

Celoplošný skríning antigénovými testami bude v meste Spišská Nová Ves cez víkend. Novovešťania sa budú môcť otestovať na 7 miestach počas soboty a nedele.

Testovanie sa začne v sobotu od 8. hodiny a potrvá do 19.30 hod. V nedeľu to bude od 8.00 do 17.30 hod.

Odberné miesta budú v hasičskej stanici v mestskej časti Novoveská Huta, v ZŠ Lipová, Komenského a Hutnícka, v Športovej hale Za Hornádom, v Multifunkčnom a energetickom baníckom centre na Nábreží Hornádu a Komunitnom centre na Potočnej ulici – Vilčurňa.

V meste okrem toho i naďalej fungujú súčasné mobilné odberné miesta (MOM).

Na štyroch z nich je potrebné sa vopred objednať – ide o nemocnicu, regionálny úrad verejného zdravotníctva, MOM pri nákupnom centre Madaras a v budove na ulici Ing. Kožucha vedľa vchodu na futbalový štadión.

Piate MOM miestneho Slovenského Červeného kríža pri kúpalisku funguje bez objednania, v pracovné dni aj v sobotu od 9. do 17.30 hod.

Krompachy

Aj v meste Krompachy sa samospráva rozhodla pre víkendové testovanie. Skríning antigénovými testami bude v sobotu a nedeľu od 8. do 17. hodiny. Na testy sa ľudia nebudú musieť objednávať.

„S týmto počtom odberných miest sme si vystačili aj počas celoplošného testovania a myslím si, že budú postačovať aj teraz. Ak bude potreba predĺžiť v nedeľu čas odberov, budeme to riešiť,“ informovala primátorka Iveta Rušinová (nezávislá).

Mesto sa zapojilo aj do výzvy ministerstva zdravotníctva na zriadenie mobilného odberného miesta na bezplatné antigénové testovanie.

Do aktuálnej zverejnenej výzvy ohľadne možnosti zriadiť bezplatné antigénové testovacie miesto priamo v areáli nemocnice sa prihlási aj Nemocnica Agel Krompachy. Informovala o tom hovorkyňa Martina Pavliková.

„Nemocnica má na to vytvorené personálne kapacity, ako aj miesto na testovanie,“ doplnila Pavliková.

Aktuálne nemocnica poskytuje len možnosť dať sa otestovať komerčne, teda že za testovanie PCR aj antigénovým testom si záujemca zaplatí.

Spišské Podhradie

Cez víkend sa budú môcť otestovať aj obyvatelia mesta Spišské Podhradie (okres Levoča).

Ako informoval primátor Michal Kapusta (KDH), v utorok dopoludnia zasadal okresný krízový štáb, kde sa dohodli podmienky testovania.