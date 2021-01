Gelnické samosprávy žiadajú pri skríningu pomoc armády a polície

Zatiaľ zriadili 18 odberných miest, v niektorých obciach nebudú.

20. jan 2021 o 14:35 Mária Šimoňáková

GELNICA. V Gelnici sa celoplošný skríning začal v stredu popoludní. Prvé odberné miesto spustili v mestskej základnej škole.

Popri tom sa Gelničania chodia testovať aj na mobilné odberné miesto v gelnickej nemocnici.

Cez víkend sa bude testovať na štyroch miestach.

Okresný úrad hlási pri celoplošnom skríningu zvýšený záujem obcí o pomoc armády či polície.

Samosprávam pri ňom pribudlo viac povinností a práce.

V stredu dopoludnia sa preto na Mestskom úrade v Gelnici stretli s vedením mesta a prednostom okresného úradu koordinátori jednotlivých odberných miest v meste.

Skríning priniesol viac práce samosprávam

Podľa primátora mesta Dušana Tomaška (nezávislý), mesto má počas celoplošného skríningu viac práce s jeho zabezpečením.

„Je toho oveľa viac ako počas celoplošného testovania. Predtým to bola štátna objednávka, armáda to mala celé na starosti. Teraz všetko spadlo na plecia samospráv a okresných úradov. Armáda bola vtedy zodpovedná aj za jednotlivé odberné miesta. Teraz je za to zodpovedný štatutár samosprávy,“ zdôraznil.

V stredu riešili koordinátorov odberných miest, otváracie hodiny i koľko pravdepodobne ľudí sa môže prísť na jednotlivé miesta otestovať. Témou boli aj certifikáty, testy a podobne.

Obce žiadajú pomoc armády i polície

Tomaško oceňuje spoluprácu s okresným úradom. Aj čo sa týka požiadavky na prítomnosť armády či polície na odberných miestach.