Videohovory s príbuznými uľahčujú pacientom pobyt v nemocnici

Komunikujú cez tablety.

22. jan 2021 o 0:00 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hospitalizácia pacienta v nemocnici je vždy stresujúca.

Ak ide o hospitalizáciu na covid oddelení, pridáva sa k tomu aj smútok z odlúčenia od príbuzných, keďže tu platí zákaz návštev.

Oveľa horšie to vnímajú tí skôr narodení, ktorí často aj týždne nevidia svojich blízkych.

Na covid oddelení v spišskonovoveskej nemocnici preto už dlhší čas umožňujú pacientom spojiť sa s blízkymi pomocou tabletov.

Seniori to oceňujú a príbuzní vítajú.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tablety sa osvedčili

Súvisiaci článok Spišskonovoveská nemocnica zvyšuje počty Covid lôžok, pribudla druhá márnica Čítajte

„Pacientom, ktorí dlhšie ležia na covid oddelení, kde je prísny zákaz návštev, tie povoľujeme iba vo veľmi výnimočných prípadoch, umožňujeme kontakt s príbuznými cez tablety. Osvedčilo sa nám to ešte pred koronakrízou, najmä na oddelení dlhodobo chorých,“ uviedla riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková.

Reakcie pacientov aj rodiny sú veľmi pozitívne.

„Samozrejme, sme si vedomí, že to nenahradí osobný kontakt, ale aspoň takto sprostredkovane sa môžu pozhovárať, vidieť. Dá sa povedať, že aj takáto drobnosť ich drží pri živote,“ doplnila riaditeľka.

V súčasnosti na covid oddelení slúži jeden tablet. Druhý plánuje nemocnica zabezpečiť na necovidové oddelenie.

Komunikácia s príbuznými má aj ďalšiu výhodu.

„Tým, že pacient komunikuje so svojimi príbuznými, vedia, ako sa má, či sa jeho stav zlepšuje, alebo, aké ho vyšetrenia čakajú, o to lekári majú viac času byť pri pacientoch a nemusia sa venovať príbuzným,“ doplnila Šuláková.

Chorí aj príbuzní majú obrovskú radosť

Tabletové rozhovory oceňuje aj primárka covid oddelenia Ľudmila Lineková.

„Hlavne pre tých starších pacientov je to balzam na dušu. Keď sme tie tablety nepoužívali, to bola taká smutná kapitola smutných umieraní. Ľudia umierali sami, bez rodiny, po dlhej hospitalizácií. Tie tablety majú úspech. Keď vidíme akú radosť majú tí starkí, tak nás to teší. Je to pre nás práca navyše, ale ten dobrý pocit stojí za to,“ uviedla primárka.

Peter Rímsky prišiel na covid oddelenie pred troma týždňami.

Spočiatku sa obával o svoj život, jeho stav je však už stabilizovaný.

Cez tablet sa takmer každý deň spája s rodinou nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.

„Je to super vec. Spojím sa s rodinou a neotravujem lekára. Ten mi povie, čo potrebujem vedieť ja to zasa môžem povedať svojej rodine,“ povedal Peter.

Jeho manželka Janka si tiež nevie vynachváliť spojenie s manželom.

„Mám strach, keď ho nevidím. Tak každý deň viem, že je v poriadku. Vtedy som šťastná. Vidím ako vyzerá a ako komunikuje. Verím, že mu pomôžu a vráti sa zdravý domov,“ zdôraznila.