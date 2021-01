V najväčšej obci Slovenska skríning odhalil ohnisko nákazy

Ďalšie sú v Richnave, Žehre, Hrabušiciach i Lomničke. Ide o komunitné šírenie.

25. jan 2021 o 15:18 Mária Šimoňáková

SMIŽANY. To, čo v najväčšej obci na Slovensku tušili, sa po víkendovom testovaní potvrdilo.

V lokalite Rómska osada v Smižanoch, okres Spišská Nová Ves, sa miera pozitivity vyšplhala takmer na päť percent.

Obec upozorňuje na komunitné šírenie koronavírusu.

Od pondelka rána osadu monitorovali, púšťali iba ľudí s negatívnym testom.

Neotestovaných posielali na odberné miesto v blízkej materskej škole.

Obavy sa potvrdili

Starostka obce Miroslava Szitová (KDH) už dlhší čas kritizovala chýbajúce informácie o počte pozitívnych za jednotlivé mestá a obce, ktoré viaceré samosprávy žiadajú.

„Mali sme indície, že v osade by mohol byť problém, chýbali nám však oficiálne čísla. Už počas soboty to na odbernom mieste v tejto lokalite stúpalo a nedeľa to iba potvrdila," uviedla Szitová.

V škôlke na Zelenej ulici sa otestovalo 669 ľudí, z toho bolo 30 pozitívnych, čo je 4,48-percentná miera pozitivity.

Už v nedeľu večer prijali v obci opatrenia.