V Aréne Poprad chcú zriadiť veľké očkovacie centrum

2. feb 2021 o 15:54 (aktualizované 2. feb 2021 o 16:10) SITA

POPRAD. Nemocnica v Poprade plánuje zriadiť v spolupráci s mestom očkovacie centrum vo viacúčelovej športovej hale Aréna Poprad.

V prípade dostatočného množstva vakcín proti ochoreniu Covid-19 by sa ho mohlo podariť spustiť do týždňa.

Generálny riaditeľ nemocnice Erik Chorvát predpokladá, že takýmto spôsobom by bolo možné zaočkovať tisíc až 1 500 ľudí denne.

„Aréna vyzerá ako ideálne miesto, pretože je priestranná. Je tam možnosť vstupov z viacerých strán, čo umožňuje kontinuálny vstup a výstup pacientov, a je tam možné zriadiť viacero miest, kde sa pacienti budú očkovať,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii na mestskom úrade v Poprade.

Chorvát: Čakanie po očkovaní potrebuje veľa miesta

Podľa Chorváta disponuje popradská nemocnica dostatočnou kapacitou personálu na to, aby mohla zaočkovať väčšie množstvo pacientov, potrebuje však na to priestor.

Mesto jej podľa jeho slov vyšlo v ústrety.

"Hlavne čakanie po očkovaní si vyžaduje pomerne veľa miesta, ak chceme dodržiavať všetky opatrenia, ako dvojmetrové odstupy. V nemocnici takýto priestor nemáme, hlavne teraz v zimných mesiacoch, keď si nemôžeme dovoliť využiť parkoviská alebo ostatné plochy," vysvetlil riaditeľ.

Zaočkovanie čo najväčšej časti populácie vidí ako jedinú možnosť úniku zo súčasnej pandemickej situácie.

Danko: Všetko závisí od dostatku vakcín

Primátor Popradu Anton Danko (nezávislý) doplnil, že športová hala si

nevyžaduje veľké úpravy v rámci premeny na veľké očkovacie centrum.

"Priestor arény začneme postupne pripravovať. Sme na to pripravení, samozrejme, všetko záleží od dostatku vakcín," povedal s tým, že v takom prípade by centrum mohlo začať fungovať do jedného týždňa.

Vedúci strediska Aréna Poprad Ladislav Gromovský potvrdil, že hala je technicky pripravená, plánujú tam vytvoriť dva vchody a minimálne desať očkovacích miest.

"Budeme dolaďovať technické detaily, za nemocnicu personál, prípravu vakcín a všetko, čo s tým súvisí a zo strany mesta technické zázemie, počítačové pripojenie a podobne," doplnil Chorvát.

Pripomenul, že očkovanie na Slovensku sa realizuje prostredníctvom registrácie na portáli korona.gov.sk, do centra sa tak bude môcť prísť zaočkovať ktokoľvek zo Slovenska.

V Batizovciach už očkujú

Popradská nemocnica už zriadila aj výjazdový očkovací tím, ktorý začal v pondelok 1. februára očkovať v domove sociálnych služieb v Batizovciach.

Na tento týždeň sú naplánované ešte dve takéto zariadenia.

Postupne by chceli zaočkovať klientov aj ďalších domovov.

