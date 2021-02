Investor vyhliadkovej veže v Tatrách reaguje na kritiku. Majko: Boli sme uvedení do omylu

Stavebný úrad ju už skolaudoval.

3. feb 2021 o 10:19 SITA

VYSOKÉ TATRY. Investor náučno-vyhliadkovej veže na Štrbskom Plese sa ohradil voči medializovaným tvrdeniam, že by kapacita reštauračných služieb mala byť rozšírená na úkor náučnej funkcie veže a pôvodný vzhľad stavby mal byť zmenený.

Občianske združenie (OZ) Tatry máme radi ešte v januári poukázalo na to, že priestor určený pôvodne na zriadenie múzea Tatranského národného parku (TANAP) investor pričlenil k prevádzke reštauračných služieb.



Popradská spoločnosť High Tatras Tower, s. r. o., nepopiera to, že pri výstavbe veže realizovala „určité dispozičné zmeny“, no tie sú podľa nej vzhľadom na veľkosť a povahu stavby relatívne nepatrné.

Petíciu podpísali tisícky ľudí

Súvisiaci článok Namiesto múzea reštaurácia. Na Štrbskom Plese skolaudovali vyhliadkovú vežu Čítajte

Zmeny časti stavby investorovi dodatočne povolil v januári stavebný úrad v Štrbe a skolaudoval ju.

S výstavbou kontroverznej veže sa začalo v júni 2019, petíciu za jej zrušenie v minulosti podpísalo viac ako 8-tisíc ľudí.



Spoločnosť získala stavebné povolenie na stavbu približne 50 metrov vysokej náučno-vyhliadkovej veže Tatras Tower v júni 2019.

Koncom októbra minulého roka podala návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Tri zmeny

Stavebný úrad v Štrbe zistil tri zmeny oproti schválenému zámeru.

Týkali sa vnútorného dispozičného riešenia prízemia veže, kde sa na ploche s výmerou 42 metrov štvorcových pôvodne počítalo s múzeom TANAP, tento priestor napokon poslúži reštauračným službám.

Ďalšou zmenou bola úprava vstupu do priestorov prízemia veže, iná sa týkala vonkajších spevnených plôch.

Dodatočné povolenie stavby

Úrad následne začal konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby veže a spojil ho s kolaudačným konaním.

Na jeho zastavenie vyzývalo OZ Tatry máme radi.

Žiadalo zainteresovaných, aby zasiahli proti vyhliadkovej veži. Aj podľa neho súčasná podoba stavby nezodpovedá stavu, aký bol pred vydaním stavebného povolenia.

Argumenty stavebného úradu

Súvisiaci článok Ohava či atrakcia? Veža na Štrbskom Plese zmení podobu Tatier Čítajte

„Žiadne z predložených záväzných stanovísk nebolo nesúhlasné, ani stanovisko Okresného úradu v Poprade, odboru starostlivosti o životné prostredie ako orgánu ochrany prírody,“ odôvodnil stavebný úrad svoje kladné rozhodnutie vo vyjadrení zverejnenom na internetovej stránke obce Štrba.

Podľa neho stanovisko s pripomienkami dal okresný úrad a tými sa aj v rámci uvedeného konania zaoberal.

Zároveň dodal, že v čase rozhodovania nemal žiadne zákonné dôvody, pre ktoré nemal vydať predmetné rozhodnutie.

Investor: Náučná funkcia ostane zachovaná

Investor tvrdí, že náučná a vzdelávacia funkcia veže ostáva zachovaná v plnom rozsahu a aj naďalej má byť nosným prvkom.

„Plánované múzeum ostáva v koncepte náučného prínosu veže Tatras Tower zachované v aktualizovanej forme, pričom edukatívny charakter veže je rozšírený aj o ďalšie moderné, interaktívne vzdelávanie a atrakcie,“ informovala spoločnosť.

Majko: Boli sme uvedení do omylu

Správa Tatranského národného parku v minulosti v stavbe pod skokanskými mostíkmi problém nevidela.

Súvisiaci článok Zmení tvár Tatier. Pozrite si stavbu kontroverznej veže na Štrbskom Plese Čítajte

„Vyjadrovali sme sa k inej predloženej dokumentácii a iná je realizácia. Boli sme uvedení do omylu. Vizualizácia bola pravdepodobne v ďalších procesoch povoľovaní modifikovaná a ďalšie orgány, ktorých vyjadrenia sú záväzné, sa možno vyjadrovali k niečomu inému,“ vysvetlil riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko s tým, že jej vyjadrenie záväzné nie je.

Pripomenul však, že proti miestu výstavby veže nikdy nenamietal. Veža bola postavená v zastavanej časti Štrbského Plesa, kde sa v minulosti plánoval niekoľkoposchodový hotel.



Stavba je umiestnená v Areáli snov v Mlynickej doline, jej kapacita je do 500 osôb.

Ambíciou projektu malo byť podľa popradskej spoločnosti sprístupniť a priblížiť výhľady aj pre tých, ktorým sú výhľady z tatranských štítov nedostupné.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou