Zatvorené hotely v Tatrách: Ďalšie štyri mesiace by mohli byť fatálne

Hotelieri sa obávajú ďalších zmien.

5. feb 2021 o 9:09 SITA

VYSOKÉ TATRY. Niektorí hotelieri vo Vysokých Tatrách už so zimnou sezónou a otvorením zariadení nepočítajú, iní sú pripravení v rámci fungovania znížiť kapacity zariadenia aj na polovicu.

Pre ubytovacie zariadenia sú podľa riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej kompenzácie zo štátnych schém síce pomocou, aby však prežili, potrebujú otvoriť.

„Veľká časť hotelierov je ochotná prevádzky otvoriť, pokiaľ to bude povolené v horizonte dvoch týždňov,“ povedal.

Vo Vysokých Tatrách už veľmi nepočítajú ani s tradičnou jarnou kongresovou sezónou.

Ďalšie štyri mesiace by tak mohli byť podľa Blaškovej pre prevádzky fatálne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obávajú sa ďalších zmien pravidiel

Hoci bol príspevok na udržanie zamestnanosti navýšený, hotelom a ubytovacím zariadeniam chýbajú tržby, platia prevádzkové náklady a rezervy im dochádzajú.

Podľa Blaškovej nikto nepočítal s niekoľkomesačným zatvorením.

Súvisiaci článok V Tatrách tvrdý lockdown čakali, ale nie z večera do rána Čítajte

V niektorých prípadoch trvá tento stav už šesť mesiacov.

„Každý sa spoliehal na to, že aj na základe výsledkov vianočného testovania a modelu, ktorý sme tu mali, sa hotely a strediská nejakým spôsobom otvoria, napríklad za podmienky negatívnych testov a podobne,“ uviedla riaditeľka tatranskej OOCR.

Väčšie hotely sa v prípade uvoľnenia opatrení obávajú možného rizika, a to ďalších zmien pravidiel.

„Naštartovať veľkú prevádzku stojí kopec peňazí. Niektorí napríklad otvorili zariadenie pred Vianocami a následne ho o tri dni zatvárali, a to sú extrémne straty,“ vysvetlila ďalej Blašková.

Rovnako zapochybovala, či má zmysel otvárať Tatry bez možnosti lyžovačky.

„Tatry sú však zároveň aj „klimatickými kúpeľmi“, čo je v tejto dobe jeden z top motívov pre ich návštevu okrem zimných športov,“ dodala.

Nemajú nárok na pomoc

V oblasti Tatier majú problém aj kaviarne či interaktívne galérie.

Súvisiaci článok Hotely, lanovky a reštaurácie vo Vysokých Tatrách zatvárajú Čítajte

Druhé spomínané podľa Blaškovej nie sú klasifikované ako služby v cestovnom ruchu, nemajú tak nárok na schémy pomoci pre cestovný ruch.

Riaditeľka OOCR pripomenula aj ďalšie hrozby, na ktoré poukazujú zamestnávatelia nielen v Tatrách.

„Prevádzkový zamestnanec, ktorý je doma niekoľko mesiacov a dostáva 80 percent svojho príjmu, si na to môže zvyknúť a stratiť pracovné návyky, lojalitu voči firme. Je to bežná prax a to je nebezpečná situácia,“ uzavrela.