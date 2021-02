Šéf okresného úradu o veži na Štrbskom Plese: Je to nebezpečný precedens

Reštaurácií je tam dosť, múzeum žiadne.

8. feb 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

Vyhliadková veža na Štrbskom Plese od počiatkov vyvoláva rôznorodé reakcie verejnosti. Najnovšie vyšla najavo informácia, že obec Štrba skolaudovala kontroverznú stavbu. A to napriek tomu, že developer, ktorým je popradská spoločnosť High Tatras Tower, s. r. o., v nej pôvodne deklaroval popri vyhliadke a caffe bare i múzeum. Vyšlo najavo, že samospráva odobrila investorovi dodatočné povolenie stavby s názvom „Náučno-vyhliadková veža Štrbské Pleso“, kde z múzea je kuchyňa a tak vo veži napokon podľa názoru Štrby žiadnu expozíciu chystať nemusí. Okresný úrad Poprad avizuje, že bude konať vo veci preskúmania zákonnosti vydania rozhodnutia obce. Zhovárali sme sa s jeho prednostom Jozefom Bednárom.

V čom spočíva aktuálny problém veže na Štrbskom Plese?

- To, čoho sme svedkami na Štrbskom Plese, je nebezpečný precedens, ktorý sleduje celé Slovensko. Pôvodné stavebné povolenie bolo vydané na výstavbu náučno-vyhliadkovej veže, ktorej súčasťou malo byť Múzeum tatranskej prírody Tatranského národného parku (TANAP). Dnes je situácia iná, v dodatočnom povolení zmeny stavby priestor múzea a ani žiadna podmienka, ktorá by stavebníka zaväzovala akýmkoľvek spôsobom zachovať náučný charakter stavby, už spomenuté vôbec nie sú. Naopak, vstupný objekt pod vežou je rozšírený, aby mohol poskytovať primárne stravovacie služby a technické zázemie. Inými slovami, náučný účel stavby sa z rozhodnutia o skolaudovaní stavby úplne vytratil, čiže stavebník nie je viazaný túto funkciu podľa názoru stavebného úradu už zabezpečovať, a to napriek tomu, že v stavebnom povolení bolo jasne deklarované, že veža bude plniť aj edukačnú funkciu, a to aj v dispozičnom riešení objektu.

Prečo je to teda nebezpečný precedens?

- Podľa názoru nášho okresného úradu sa stavebný úrad obce nedržal litery stavebného zákona a konal nesprávne. Tých pochybení je viac. Stavebný zákon umožňuje na žiadosť stavebníka zmenu stavby ešte pred jej dokončením, ale iba v odôvodnených prípadoch. Teda vydané rozhodnutie má obsahovať aj zdôvodnenie takejto zmeny, aby mohli všetci účastníci konania posúdiť, či je zmena odôvodnená. Teraz to vyznieva skôr ako využitie ‘zhovievavosti‘ stavebného úradu pre dodatočné legalizovanie inak čiernej stavby, pretože stavebník mohol požiadať o zmenu stavby pred dokončením v skoršom čase a nie až vtedy, keď túto zmenu uskutočnil a spoliehať sa, že mu ju stavebný úrad povolí. V tomto je medializované tvrdenie obce Štrba zavádzajúce, že musela konať, ako konala, lebo zákon jej ako stavebnému úradu túto možnosť dáva, ale nie je to povinnosť. V danom rozhodnutí stavebný úrad len konštatuje, že zmenu povoľuje, ale nezdôvodňuje ju, mal uviesť, prečo sa so zmenou stotožňuje, keď tam malo byť pôvodne múzeum a teraz tam budú dominovať stravovacie služby. Na Štrbskom Plese je reštaurácií a stánkov s občerstvením predsa dosť, múzeum žiadne.

Spomínali ste viaceré pochybenia stavebného úradu, aké sú ďalšie?