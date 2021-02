Študent politológie: Konšpirácie sa netýkajú len hlúpych a nevzdelaných ľudí

Mladých musí pre politiku niekto nadchnúť.

15. feb 2021 o 0:00 Anna Novotná

„Niekoľko rokov dozadu som bol 'na druhej strane' a veril som mnohým konšpiráciám či hoaxom. Sám som teda dôkazom toho, že názory sa dajú zmeniť, ak však človek nie je dlhodobo presvedčený o klamstvách," hovorí TAREK YACOOB. Je študentom politológie, ktorý má pred sebou posledný semester, pochádza z Margecian v okrese Gelnica a v rozhovore porozprával aj o tom, ako jeho sa generácia díva na súčasné politické dianie alebo ako on vníma ostré diskusie na sociálnych sieťach.

S trochou nadhľadu sa dá povedať, že tak, ako je Slovensko plné gaučových hokejových a futbalových trénerov, tak je plné aj politológov. Ako to však vyzerá so záujmom mladých o skutočnú politológiu? Je vás dosť?

- Myslím si, že záujem je stále. V spoločnosti skôr prevláda názor, že odborov ako politológia je u nás príliš veľa. Do značnej miery s tým súhlasím. Myslím si však, že to je komplexný problém nášho školstva, nielen pár odborov.

Čo vás konkrétne priviedlo k štúdiu politológie?

- Posledné dva roky na strednej ma začali výrazne viac baviť humanitné predmety. Keďže ma okrem politiky a vecí verejných baví aj písanie článkov, rozhodoval som sa medzi štúdiom žurnalistiky a politológie. Argumenty napokon prevládli v prospech štúdia politológie.

Išli ste do toho s predstavami, že by ste sa raz chceli aj zapojiť do vysokej politiky? Alebo vás skôr baví pozorovať ju, analyzovať, komentovať...

- Skôr to druhé. Robiť konštruktívnu a zodpovednú politiku je naozaj náročné, momentálne by som si na to netrúfal a mám rešpekt k tým, ktorí s takouto politikou idú s kožou na trh.

Blížite sa do finále štúdia, máte pred sebou záverečné skúšky a práce. Dá sa to zvládnuť dištančným systémom?

- Mnohí to zvládli už minulý rok a, žiaľ, situácia nám stále nepovoľuje prezenčné vzdelávanie. Je to určite veľká škoda, dištančná výučba má predsa len svoje limity. Na strane druhej, naši profesori to majú ešte podstatne náročnejšie a zvládajú to veľmi dobre. Takže áno, dá sa to zvládnuť. Verím, že budúci rok sa všetci vrátime do „normálu“.

Panujú názory, že študenti už veľmi strácajú návyky ako ranné vstávanie, účasť na prednáškach, klasická komunikácia s vyučujúcim.... Ako to vnímate?