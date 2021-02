Popradský okresný úrad dal Dinoparku súhlas, ale má podmienku

TANAP tvrdí, že areál pri Starom Smokovci funguje bez povolení.

10. feb 2021 o 12:17 (aktualizované 10. feb 2021 o 13:31) SITA

POPRAD. Okresný úrad v Poprade vydal súhlas na oplotenie pozemku pri Starom Smokovci, na ktorom je umiestnený Dinopark, a súhlasil aj s umiestnením prenosných zariadení.

Podmienkou je však zosúladenie činnosti s platným územným plánom obce Veľký Slavkov.

Potvrdil to v stredu Jozef Slovík, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Poprade.

„Keďže v súčasnej dobe plocha nie je riešená v územnom pláne obce, je potrebné, aby sa v tejto veci ešte spravila čiastková zmena územného plánu. Súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny neoprávňuje žiadateľa na vykonávanie navrhovanej činnosti, nenahrádza stavebné povolenie, ktoré podlieha schvaľovaciemu procesu stavebného úradu,“ vysvetlil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

TANAP: Funguje bez povolení

Správa Tatranského národného parku v utorok poukázala na to, že Dinopark vo Vysokých Tatrách, ktorý pre verejnosť otvorili vlani v lete, funguje bez príslušných povolení.

Súvisiaci článok Správa národného parku: Dinopark pri Starom Smokovci funguje bez povolení Čítajte

Ochranári z národného parku v júli minulého roka podali návrh na prešetrenie legálnosti prevádzky areálu Inšpektorátu životného prostredia Košice.

Ten podľa ochranárov rozhodol o odstránení zariadení z lokality.

Správa národného parku však tvrdí, že napriek tomu atrakcia dodatočne získava povolenia, vrátane súhlasu Okresného úradu v Poprade.

„O výsledku konania inšpekcie sme informovaní neboli, boli sme informovaní o tom, že inšpekcia koná vo veci porušenia zákona. Inšpekcia nie je príslušná nariadiť odstránenie stavby, na to je príslušný stavebný úrad,“ upozornil Slovík.

Zároveň pripomenul, že súhlasné stanovisko vydal úrad aj na základe informácií z podnetu Štátnej ochrany prírody SR Správy TANAP.

„V ňom sa uvádza, že lokalita, na ktorej je prevádzkovaný Dinopark, sa nachádza na odprírodnenej ploche, na ktorej neboli evidované biotopy, resp. biotopy druhov európskeho alebo národného významu a nenachádza sa tu ani vzrastlá stromová, resp. krovitá vegetácia,“ vysvetlil.

Areál sa nachádza v území s 2. stupňom ochrany a podľa informácií z podnetu nezasahuje do maloplošného chráneného územia ani do jeho ochranného pásma či do územia európskeho významu Tatry.

Dinopark: Máme všetky povolenia

Dinopark tvrdí, že má pre svoju prevádzku a fungovanie všetky povolenia.

Problém s oplotením pozemku a umiestnením hnuteľných vecí, ako napríklad stanov či makiet dinosaurov, potvrdil.

Po súhlasnom stanovisku z okresného úradu však odstránenie dinosaurov neplánuje, uviedla za zábavný park Dominika Vavrová.

V súčasnosti sa tam skôr podľa jej slov zaoberajú otázkou stavebného povolenia.

„Z našej strany však máme za to, že v prípade našej prevádzky nejde o stavbu, nakoľko naše zariadenie je technicky a funkčne možné prirovnať k postaveným cirkusom, v ktorých prípade ide tiež o prenosné zariadenia umiestnené na pozemkoch. Aj v prípade našej prevádzky ide len o dočasnú prevádzku a nie o trvalú,“ vysvetlila.

Starosta: Stavba je v rozpore s územným plánom

Starosta obce Veľký Slavkov Slavomír Pucci (nezávislý) povedal, že stavba je v rozpore s územným plánom, jeho čiastkovú zmenu neplánujú.

"Územný plán máme ešte z roku 2000, momentálne začíname práce na novom komplexnom územnom pláne. Všetky požiadavky sa budú riešiť v rámci jeho návrhu," vysvetlil s tým, že by mohlo ísť aj o trojročný proces.

Dodal tiež, že v súvislosti s Dinoparkom miestny stavebný úrad realizuje dve stavebné konania.

"Jedno je priestupkové, druhé konanie je o dodatočnom povolení stavby, pretože to považujeme za nelegálnu stavbu," uzavrel.