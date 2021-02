Horolezec Peter Hámor: Tatry sú už na hrane s tým, čo dokážu uniesť

Na jar sa chce vrátiť na Dhaulágirí.

20. feb 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Horolezec PETER HÁMOR hovorí, že Tatry sú preplnené každý rok, nielen vlani počas pandémie. „Možno sa to len inak javilo v médiách, ktoré sa viac venovali Slovensku. Preto boli napríklad fotky návalu ľudí z Rysov, čo bola vec jedného okamihu. Na ďalší deň tam bolo šesť ľudí,“ komentuje situáciu v Tatrách. Náš úspešný himalájista, ktorý má za sebou ako jediný Slovák výstup na všetky osemtisícovky sveta, v rozhovore porozprával aj o práci horolezca počas pandémie či o prípravách na jarnú expedíciu.

Čo robíte počas pandémie?

- Pandémia sa ma v zime veľmi nedotýka, robím v podstate to isté, čo každý rok. V tejto chvíli končím s prípravami na expedíciu, trénujem, leziem a riešim sponzorov ako každý rok.

Počítate na jar s expedíciou?

- Zatiaľ to v Ázii vyzerá lepšie ako v Európe. Je však okolo toho viac vecí na vybavovanie, ktoré predtým neboli potrebné. Tým, že je Európa zatvorená a nepálska ambasáda je v Berlíne, kde sa nemôžem dostať, všetko sa rieši elektronicky. Sezóna v Nepále však beží a aj jarná zrejme bude. Uvidíme, ako to dopadne, najmä na Slovensku, ktoré môže zatvoriť hranice.

Prebiehajú expedície inak vzhľadom na pandémiu?

- Pri ceste do Nepálu je jeden týždeň zdržanie, pretože v súčasnosti sa oni chránia pred nami. Kto priletí do Nepálu, musí mať platný test nie starší ako 72 hodín a musí ísť do sedemdňovej karantény, po ktorej ide znova na PCR test. Keď má test negatívny, pustia ho do dolín. Tie sú čisté, nie je tam žiadny covid.

Vy ste už zažili jednu karanténu v Gabčíkove minulý rok na jar, keď pandémia vypukla. Karanténa by teda pre vás nemala byť problém.

- Komplikácia je len v tom, že tam musíme ísť o sedem dní skôr. Trošku sa nám natiahne program. Pre trekárov alebo turistov je to už komplikovanejšie, pretože prichádzajú o týždeň dovolenky alebo výletu, ktorý by chceli stráviť v kopcoch. Pre mňa ako horolezca, ktorý tam ide na dva mesiace, sa v podstate nič nezmení, len budem sedem dní v karanténe na hoteli robiť to, čo teraz doma.

Kedy sa do Nepálu chystáte?

- Vždy chodíme začiatkom marca. Zvykli sme okolo desiateho, tohto roku pôjdeme skôr.

Akú konkrétnu expedíciu máte naplánovanú?

- Chceli by sme ísť s kamarátmi z Rumunska zase na Dhaulágirí (siedmy najvyšší vrch sveta, pozn. red.). Máme tam rozrobenú cestu od roku 2019. Začali sme robiť prvovýstup, preliezli sme ťažké úseky, no na vrchol sme vtedy nedošli kvôli počasiu.

Čo hovoria známi, s ktorými sa chystáte na expedíciu o situácii s koronavírusom v Rumunsku?