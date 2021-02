Turistka v Tatrách pri zostupe z Téryho chaty padala asi sto metrov

Fúkal silný vietor, nemohli k nej letieť.

13. feb 2021 o 19:48 TASR

VYSOKÉ TATRY. Vo Vysokých Tatrách sa v sobotu zranila 48-ročná slovenská turistka po asi 100-metrovom páde v oblasti Veľkého hangu.

Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

V sobotu v popoludňajších hodinách požiadal HZS o pomoc slovenský turista, ktorý bol svedkom pádu ženy počas zostupu z Téryho chaty.

Ako priblížili horskí záchranári, žena pri páde v spodnej časti Veľkého hangu utrpela poranenie dolnej končatiny a pravdepodobne aj panvy.

"V oblasti fúkal silný vietor, preto nebolo možné nasadenie leteckej techniky. Záchranári HZS zo Starého Smokovca smerovali na miesto pozemne pomocou snežného skútra a na lyžiach. Medzitým k nej zišli aj dvaja zamestnanci Téryho chaty s kanadskými saňami," ozrejmili horskí záchranári.

Zranenej poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a po zateplení ju transportovali na Zamkovského chatu.

Odtiaľ bola snežným skútrom prevezená do Starého Smokovca, kde si ju prevzala do starostlivosti posádka rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocnice v Poprade.