Začalo sa to múkou, skončilo šiestimi mŕtvymi. Sto rokov od Krompašskej vzbury

Pre ľudí mali udalosti zničujúce dopady.

21. feb 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

KROMPACHY. Život v nedostatku, potraviny na prídel či nekonečná práca v náročných podmienkach.

Tak vyzerala pred sto rokmi denná realita robotníkov vo vtedajších krompašských železiarňach, patriacich pod Rimamuráňsko-Šalgotarjánsky koncern.

Nespokojnosť so životnou úrovňou, zatýkanie a následná zlá správa o znižovaní prídelu múky sa vyhrotili do udalosti, ktorá vošla do dejín ako Krompašská vzbura.

Presne pred sto rokmi prišlo pri nej o život šesť ľudí a následky spustili domino, smerujúce k zániku továrne.

Začalo sa to múkou

Mať prístup len k obmedzenému množstvu potravín bolo začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia ešte stále štandardom. Pre pracovníkov Krompašsko-pohornádskej účastinnej spoločnosti to bolo dennou realitou. Neustále museli čeliť predovšetkým znižovaniu množstva múky.

Aj 21. februára 1921 sa ženy robotníkov dozvedeli zlú správu. Úradníci im v sprievode žandárov oznámili, že im z podielu múky opäť odoberú a len čiastočne nahradia kukuričnou múkou a krupicou.

Toto už nezostalo len pri ich šomraní. Rozhodli sa konať a zabojovať o to, čo im patrilo. Sformovali delegáciu, ktorá šla za riaditeľom železiarní.

„V rovnakom čase už u riaditeľa jednali zástupcovia odborov. Ženy prišli do úradovne, strhol sa krik a v neprehľadnej situácii niekto do jednej z nich sotil. Žandári sa snažili rozohnať ženy zhromaždené pred administratívnou budovou, načo sa po fabrike rozniesla správa, že bijú ženy i zástupcov odborov,” opisuje udalosti historik Jakub Štofaník z Masarykovho ústavu a Archívu Akadémie vied v Prahe vo svojej práci Krompašská vzbura a schopnosť katolíkov odpovedať na výzvy meniacej sa spoločnosti.

Bilancia: Šesť mŕtvych, množstvo ranených

Keď sa o roztržke dozvedeli robotníci, vyzbrojili sa sekerami, kladivami, lopatami a železnými tyčami a vybrali sa svoje ženy brániť.

Rozzúrení muži vtrhli do budovy a zdemolovali kanceláriu riaditeľa.

V tom chaose dobili na smrť neobľúbeného zástupcu riaditeľa Podhradského i jedného slúžneho, pričom mali ťažko zraniť veliteľa žandárov strážmajstra Kroupu.