Novým riaditeľom Spišského divadla bude Radovan Michalov

Prichádza z kreatívneho priemyslu, uspel vo výberovom konaní.

19. feb 2021 o 10:39 TASR

SPIŠSKÁ NOVÁ VES, KOŠICE. Novým riaditeľom Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi bude Radovan Michalov.

Do funkcie ho na základe výberového konania v piatok vymenovalo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK). Funkcie sa ujme 1. marca.

Manažér kreatívneho priemyslu

Michalov je producent a manažér v oblasti kreatívneho priemyslu, dosial pôsobil ako riaditeľ produkčnej spoločnosti CMart a eventovej agentúry Top Event Shows, GmbH.

Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom divadelných zoskupení BIG Names a Mirror Family, bol tiež organizátorom a umeleckým riaditeľom festivalu Živé sochy.

V minulosti pracoval desať rokov ako kreatívny producent pre ministerstvo turizmu v Dubaji.

"Chcel by som rozšíriť umeleckú činnosť divadla, aby sme získali viac finančných prostriedkov, ako to bolo doteraz. Spišské divadlo disponuje v súčasnosti umeleckým súborom činohry, čo je asi málo v dnešnej dobe, keďže chceme byť ekonomickejší. Samozrejme, sú tam aj divadelné aktivity, ktoré dopomôžu k tomu, aby to divadlo prosperovalo, a hlavne sa ukázalo v očiach verejnosti v čo najlepšom svetle, dôležitá je aj spolupráca s mestom a KSK, aby sme podporili kultúrny turizmus," uviedol Michalov pred poslancami.

Víziou je podľa jeho slov posunúť divadlo za hranice mesta, kraja i Slovenska.

Vyhral výberové konanie

Na výberovom konaní 27. januára sa zúčastnili dvaja uchádzači, okrem Michalova aj Mikuláš Macala.

Ústna časť výberových konaní bola verejná, vysielaná on-line prenosom na webovej stránke KSK.

Výberová komisia na základe výsledkov písomnej a ústnej časti odporučila na vymenovanie Michalova.

Predchádzajúci dlhoročný riaditeľ Spišského divadla Emil Spišák minulý rok odišiel do dôchodku.