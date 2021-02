Čerstvý prašan je lákavý, ale veľa majstrov sveta už museli v horách ratovať záchranári

Skialpinista radí: Bez pokory to nejde.

27. feb 2021 o 0:00 Anna Novotná

Vyviezť sa na kopec pohodlnou sedačkovou lanovkou a potom sa pustiť po krásne upravenom svahu, to je pre mnohých ideálna lyžovačka. Túto zimu sú však podobné vymoženosti pasé. Lanovky a vleky stoja, lyžiarske strediská osireli. Mnohí si však zimu bez hôr a snehu nevedia predstaviť. A tak začali objavovať čaro skiaplu. Bežným obrázkom tejto zimy sú zasnežené kopce, ktoré ľudia zdolávajú na špeciálnych lyžiach, aby si potom hore užil výhľady a cestou späť parádny zjazd. O tom, čo všetko skialpinizmus či skiturizmus prináša, čoho sa vyvarovať a čo si osvojiť, porozprával tatranský horský sprievodca a skialpinista Roman Hric.

Zdá sa, že kvôli pandemickej situácii a zatvoreným vlekom ľudia nanovo objavili skialpinizmus. Vnímate to ak aj vy? Vidíte v Tatrách viac ľudí na špeciálnych lyžiach s tuleními pásmi?

- V prvom rade musím povedať, že skialpinizmus ako šport tu máme približne od začiatku 70. rokov, kedy sa mu venovali ľudia, ktorí v horách pôsobili, či už v lete alebo v zime, ako horolezci a lyžiari. Samozrejme, aj predtým sa podnikali nejaké túry do vysokohorského prostredia, ale doslova pojem skialpinizmus sa začal vnímať niekedy v 70. rokoch.

Aj na Slovensku v posledných rokoch badať o neho obrovský záujem. Je to veľmi krásny zdravý šport pre ľudí, ktorí sa chcú aktívne hýbať v prírode, ale samozrejme, vyžaduje si aj isté vedomosti a zručnosti. Ľudia, ktorí s tým začínajú, totiž často zabúdajú na to, že túra do doliny si vyžaduje aj isté fyzické schopnosti čo sa týka lyžovania či fyzickej kondície a zároveň vedomosti o snehu, lavínach a o záchrane v lavínach.

Vidieť to aj v Tatrách, že tých ľudí je stále viac a viac a obzvlášť v tejto dobe pandemickej, keď to mám tak nazvať, skiaplinizmus naberá na obrovskej popularite. Treba si však naozaj uvedomiť, že tento šport má aj svoje riziká.

Šliapanie do kopca, napríklad po lyžiarskom svahu, so skialpinizmom veľa spoločného nemá, je to skôr taký skiturizmus, teda je to niečo pre tých úplných začiatočníkov, alebo pre tých, ktorí si chcú zašportovať bez toho objektívneho rizika, ktoré v horách máme.

Viete povedať aj miesta, kde týchto začiatočníkov najčastejšie stretávate? Ktoré sú teda momentálne tie najvychytenejšie trasy?