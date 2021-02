Ľubovnianska nemocnica má lôžka s pľúcnou ventiláciou plné

Hospitalizovaných je 24 pacientov s ochorením Covid-19.

STARÁ ĽUBOVŇA. V Ľubovnianskej nemocnici je situácia v súvislosti s novým koronavírusom stabilná.

Momentálne tam je hospitalizovaných 24 pacientov s ochorením Covid-19, z toho štyria sú na umelej pľúcnej ventilácii a dvadsiati na kyslíkovom lôžku.

Uviedol to riaditeľ nemocnice Peter Bizovský.

Lôžka s pľúcnou ventiláciou sú plné

Covidové lôžka sú podľa riaditeľa obsadené na 65 až 70 percent.

Ako ďalej priblížil, kyslíkové lôžka sú ešte voľné, no tie s umelou pľúcnou ventiláciou sú plne obsadené.

V pondelok bolo napríklad päť pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, pričom nemocnica má vyčlenené štyri takéto lôžka.

Jednu pľúcnu ventiláciu si preto musela na čas požičať.

Výpadok zamestnancov v súvislosti s novým koronavírusom mierne stúpol.

„Kým pred dvoma týždňami ich bolo päť až šesť, dnes ich je 12 až 15," doplnil Bizovský.

Očkovanie učiteľov pokračuje

V nemocnici tento týždeň očkujú proti ochoreniu Covid-19 učiteľov do 55 rokov vakcínou AstraZeneca.

Okrem nich aj niektorých ľudí z kritickej infraštruktúry, keďže boli voľné miesta.

„Na tento týždeň je k dispozícii 900 dávok vakcín a predpokladám, že 700 by malo byť zaočkovaných. Zvyšné vakcíny sa použijú budúci týždeň. AstraZeneca vydrží pol roka pri teplote dva až osem stupňov Celzia, preto nie je obava, že by to preexspirovalo," dodal riaditeľ.

