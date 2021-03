Primátor Starej Ľubovne je proti rušeniu okresného súdu v meste

Zostať má len detašované pracovisko. Miestni by museli cestovať.

2. mar 2021 o 9:59 SITA

STARÁ ĽUBOVŇA. Primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko (nezávislý) nesúhlasí s možným zrušením miestneho okresného súdu v súvislosti s predloženým návrhom zákona o sídlach a obvodoch súdov, takzvanej súdnej mapy.

Podporil preto hromadnú pripomienku Okresného súdu v Starej Ľubovni.

„Myslím si, že reforma justície je potrebná, je to správny krok, pretože dôveryhodnosť súdov je na Slovensku veľmi nízka, ale nemyslíme si, že práve cesta rušenia okresných súdov je najšťastnejším krokom,“ uviedol primátor.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Poukázal zároveň na sťaženie dostupnosti súdu obyvateľom mesta a širšieho regiónu pri novej súdnej mape.

Tomko: Presunuli by aj súd a prokuratúru

V návrhu zákona sa píše o znížení počtu okresných súdov z 54 na 30.

Staroľubovniansky by sa mal zaradiť do Severospišského obvodu, ktorý bude mať sídlo v Poprade.

Súvisiaci článok Reakcie na rušenie súdov. Košice odmietajú Prešov, korupčný argument nesedí Čítajte

Fungovať by však mal ako detašované pracovisko.

„Ak sa na to pozrieme z pohľadu dostupnosti obyvateľov mesta a okresu, určite by bola táto služba menej dostupná. Nie je celkom pravda, že súdy využijeme raz alebo dvakrát za život. Niekto jeho služby nevyužije ani raz a niekto, kto nemal šťastie, ten ho navštevuje pravidelnejšie,“ povedal Tomko.

Pripomenul, že ak sa zruší okresný súd, na sudcu sú naviazané aj ďalšie pracovné miesta.

„Čo potom s prokuratúrou a advokátmi? Všetko by sa presunulo do toho sídla, kam by bol súd premiestnený,“ skonštatoval.

Zároveň pripomenul, že okresný súd má v regióne svoju tradíciu, pred časom oslavoval 50 rokov svojej činnosti.

Rezort: Zlepší sa dostupnosť

Každý okres v severnej časti Spiša tvorí v súčasnosti samostatný súdny obvod.

Po novom by pod obvod so sídlom v Poprade spadal nielen Popradský, ale aj Staroľubovniansky a Kežmarský okres.

Podľa dokumentu ministerstva „Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy“ sa síce pôvodne uvažovalo len o zlúčení obvodu Stará Ľubovňa – Kežmarok, nakoniec však majú byť oba zlúčené do Severospišského regiónu.

Podľa ministerstva zriadenie jedného obvodu paradoxne prispeje k lepšej dostupnosti, no za podmienky fungovania spomínaného detašovaného pracoviska v Starej Ľubovni.

„Zvýšená dostupnosť pramení z toho, že obyvatelia Kežmarku budú môcť cestovať napríklad do Popradu namiesto oveľa vzdialenejšej Starej Ľubovne, respektíve obyvatelia Starej Ľubovne nebudú musieť cestovať do Kežmarku,“ uvádza sa v dokumente.

Ministerstvo poukázalo na to, že najvzdialenejší úsek medzi Starou Ľubovňou a Kežmarkom je možné prekonať autom za približne 40 minút.

„Medzi Popradom a Kežmarkom existuje neporovnateľne lepšia cestná dostupnosť a aj kvalita ciest, docestovať automobilom je tam za ideálnej premávky za 17 minút,“ informuje.

ZMOS: Niektoré spádové oblasti môžu mať problém

Primátor Tomko poukázal na postoj Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré už Ministerstvu spravodlivosti SR adresovalo zásadnú pripomienku k novej súdnej mape.

V nej rovnako uviedlo, že navrhované zmeny by v niektorých spádových oblastiach dosiahli zhoršenie dostupnosti súdov.

ZMOS argumentuje napríklad tým, že do niektorých okresov Slovenska nie je zabezpečené dostatočné pokrytie hromadnou dopravou, čo by mohlo ľuďom sťažiť účasť na pojednávaní.



Podľa návrhu ministerstva sa má Slovensko rozdeliť do 30 obvodov prvostupňových súdov, vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach, a do troch obvodov odvolacích súdov.

Viacerí sudcovia, napríklad z okresných a krajských súdov, ktoré majú byť zrušené, však vyjadrili nesúhlas s reformou.