Investor vrátil Kežmarku firmu Geovrt. Pozemok však nie

2. mar 2021

KEŽMAROK. Konanie vedenia mesta Kežmarok v otázke spoločnosti Geovrt Kežmarok, s. r. o., a využitia geotermálnej energie vzbudzuje veľa otáznikov.

Uviedla to poslankyňa mesta Jana Majorová Garstková (OĽaNO) v reakcii na to, že kežmarský investor sa rozhodol vrátiť mestu firmu, ktorá plánovala za miestnym sídliskom Juh zrealizovať geotermálny vrt.

Spolu s ďalšími dvoma miestnymi poslancami spochybnila aj jej predaj.

Samotnú spoločnosť v roku 2018 založilo a jej 100-percentným vlastníkom bolo mesto Kežmarok.

Minulý rok ju so súhlasom mestských poslancov predalo spolu s časťou pozemku kežmarskému podnikateľovi.

Ten pred časom požiadal o uzatvorenie dohody o spätnom prevode.

Podľa samosprávy tak urobil po tom, ako traja mestskí poslanci, vrátane Majorovej Garstkovej, a jeden Kežmarčan napadli pôvodný predaj na súde.

Poslankyňa: Bola predaná bez verejnej súťaže

Kežmarská spoločnosť je držiteľom povolenia na vykonávanie hydrogeologického prieskumu vôd v prieskumnom území.

Jej cieľom bolo využiť geotermálnu energiu na výrobu tepla a prípravu teplej úžitkovej vody v súčasných blokových kotolniach v meste.

Firmu mesto kežmarskému podnikateľovi Jánovi Blaškovi predalo ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Následne predalo aj časť pozemku za účelom realizácie geotermálneho vrtu a príslušnej infraštruktúry.

„Spoločnosť Geovrt bola predaná za 7 900 eur bez verejnej súťaže. Na základe týchto udalostí sme podali žalobu o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu a určenie vlastníckeho práva mesta k majetku. Žalobou sme napadli formu prevodu a to prevod formou osobitného zreteľa,“ vysvetlila Majorová Garstková.

Podľa ďalšieho kežmarského poslanca Jaroslava Maitnera (nezávislý) predajná cena nezohľadňovala jej budúcu možnú hodnotu.

„Z vyjadrenia riaditeľa mestskej teplárenskej spoločnosti, ktoré odznelo aj na mestskom zastupiteľstve, vyplýva, že geotermálny vrt má pri dnešných cenách energií potenciál prinášať každý rok do mestskej kasy okolo 150-tisíc eur,“ uviedol.

Firma sa mestu vrátila, pozemok nie

Podľa kežmarskej poslankyne sa síce spoločnosť Geovrt vrátila do rúk samosprávy, ale spomínaný pozemok, ktorého sa činnosť týka, nie.

Zdôraznila, že spolu s ďalšími dvoma kolegami nikdy nič proti investorovi alebo samotnému vrtu nemali a sú za rozvoj mesta a zelenú energiu.

„Zároveň sme presvedčení, že samospráva by si mala v takomto strategickom sektore ponechať kontrolný balík, špeciálne, ak ide prioritne o vykurovanie mesta a jeho častí. Tým, že osobitným zreteľom bola pánovi Blaškovi tiež predaná časť pozemku za účelom realizácie geotermálneho vrtu a príslušnej infraštruktúry a tento pozemok nebol vrátený do vlastníctva mesta, môže to podľa nášho názoru celú situáciu skomplikovať v prípade, ak obchodnú súťaž vyhrá iný investor ako pán Blaško,“ vysvetlila.

Návrh na dohodu o odstúpení od zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti schválili kežmarskí poslanci počas rokovania mestského zastupiteľstva koncom februára.

Podľa primátora mesta Jána Ferenčáka (Hlas-SD) mal byť geotermálny vrt výrazným ekologickým prínosom pre mesto.

Mesto chcelo takýmto spôsobom získať obnoviteľný zdroj energie.

„Spochybnením procesu rozhodnutia poslancov samotnými poslancami zastupiteľstva však došlo k tomu, že investor odstúpil, pretože nechcel ísť do právnej neistoty,“ uviedol.