Lavínový špecialista: Pod snehom odumierajú mozgové bunky už po piatich minútach

Aj napriek tomu sa niekomu podarí spod snehu vyhrabať.

20. mar 2021 o 0:00 Lenka Haniková

PAVEL KRAJČÍ (32) pôsobil v horskej záchrannej službe najprv ako dobrovoľník a od roku 2017 je špecialistom Strediska lavínovej prevencie. Rozprávali sme sa s ním aj o veľkej záchrannej akcii vo februári, kedy stiahla lavína troch poľských skialpinistov pod Kondratovou kopou vo Vysokých Tatrách. Jednému sa podarilo vykopať, nájsť signál a privolať pomoc, no jeho kamaráti, muž a žena, boli pod snehom približne 12 hodín v hĺbke 50 až 80 metrov.

V rozhovore sa dočítate aj: prečo nie je každá lavína smrteľná

aké druhy lavín existujú

prečo je pravdepodobnosť, že ľudí stiahne samovoľná lavína, veľmi malá

čo všetko sa dokumentuje po lavínovej nehode

kedy strhla lavína deti na lyžiarskom zájazde

ako postupne pod snehom zlyháva ľudské telo

prečo sú lavíny zradné najmä na jar

Ako často máme na Slovensku lavínové nehody?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

- Na začiatok si treba povedať, čo je lavínová nehoda. Lavín uvoľnených človekom môžu byť za sezónu aj desiatky, ale pri väčšine sa nikomu nič nestane. Ak je človek strhnutý, alebo iba čiastočne zasypaný, väčšinou to končí bez úrazu. Nie každá lavína je smrteľná. Dôležitá je aj veľkosť lavín. Pri menších lavínach totiž človek nie je úplne zasypaný. Na Slovensku v priemere zahynú v lavínach traja ľudia za jednu zimnú sezónu.

Ako môže človek uvoľniť lavínu?

- Závisí to najmä od stability snehovej pokrývky. Ak je výrazne nestabilná, stačí, že tam človek vojde. Pokiaľ ľudia idú po svahu po jednom, vzniká malé dodatočné zaťaženie, a vtedy sa lavína uvoľniť nemusí. Ale pokiaľ by na tom istom mieste človek skákal, spadol, alebo by tam boli viacerí ľudia naraz, zaťaženie je väčšie a tým aj väčšia šanca lavínu uvoľniť. Keď sa človek pohybuje v lavínovom teréne, mal by tomu prispôsobiť svoje správanie.

Ako?

- Ľudia si môžu dať medzi sebou rozostupy, môžu lyžovať po jednom, aby menej zaťažili sneh a aby mal v prípade nehody zasypaného kto zachraňovať. Lebo pokiaľ sú na horách napríklad štyria ľudia, ale všetkých zasype sneh, nemá kto pomôcť.

Akú ste mali poslednú smutnú záchrannú akciu spojenú s pádom lavíny?

- Kolegovia boli vo februári pod Kondratovou kopou, kde zahynuli dvaja poľskí skialpinisti. Išlo o veľkú lavínu. Na druhý deň som bol na mieste dokumentovať priebeh nehody. To robíme po každej vážnej nehode, všetkých zaujíma, prečo lavína spadla, kto urobil chybu. Je to výborné aj z hľadiska prevencie – turistická verejnosť sa dokáže poučiť na chybách, ktoré urobil pred nimi niekto iný. Osobne som bol naposledy na záchrannej akcii minulú zimu v Nízkych Tatrách v Školskom žľabe pod Chopkom, kde tiež zahynul mladý človek.