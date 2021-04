Most vedúci do Slovenského raja je v dezolátnom stave. Župa sľubuje: Opravíme ho

Starostka Hrabušíc: Je na hrane životnosti.

7. apr 2021 o 0:00 Kristián Sabo

HRABUŠICE. Cestný most cez rieku Hornád na ceste III. triedy za obcou Hrabušice v okrese Spišská Nová Ves je v dezolátnom stave.

Pritom je dôležitým miestom prístupu zo spišskej strany do známeho rekreačného strediska Podlesok v Národnom parku Slovenský raj.

Ak by ho uzavreli, návštevníci by museli prechádzať do chránenej oblasti pešo.

Vážne sú poškodené okrajové časti železobetónovej konštrukcie mosta, ktoré odkrývajú výstuž.

Stav mosta zhodnotili ako veľmi zlý

Košický samosprávny kraj (KSK) pred dvoma rokmi vykonal mimoriadne prehliadky všetkých mostov typu Vloššák, ktoré vykazujú systémové poruchy, vrátane mosta M44 cez rieku Hornád za obcou Hrabušice.

„Tento most bol postavený v roku 1969, po mimoriadnej prehliadke bol zaradený do stavebno-technického stavu 6, čo znamená veľmi zlý. KSK ako jeho vlastník ho zaradil do zásobníka rekonštrukcií a pripravuje jeho komplexnú opravu. Do obnovy tohto mosta sa pravidelne raz za mesiac monitoruje jeho stav. Správa ciest KSK aktuálne pripravuje obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu tohto mosta. Jeho uzavretie v súčasnosti nehrozí, avšak je potrebná jeho komplexná rekonštrukcia,“ vysvetlil župan Rastislav Trnka (nezávislý).