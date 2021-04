Stromy na východe padali pod ťarchou snehu, vietor robil problémy vodičom

Viaceré úseky opakovane zafúkalo.

14. apr 2021 o 8:58 (aktualizované 14. apr 2021 o 9:46) SITA, Klaudia Jurkovičová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Cesty pod Tatrami bolo v stredu po nočnom snežení zjazdné bez problémov.

Cestári však boli v teréne celú noc, keďže viaceré úseky opakovane zafúkalo.

Najväčší problém mali pri obci Štrba.

Podľa riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcela Polomského tam napadlo viac ako 15 centimetrov snehu.

„Bolo to tam kritické, fúkal vietor a napadlo veľa snehu. Cestári to tam vyčistili a o desať minút to bolo zafúkané opäť,“ povedal s tým, že napriek všetkému sa všetky úseky podarilo udržať zjazdné.



V teréne boli počas utorkového večera a noci aj hasiči.

Stromy padali, vodiči sa trápili

Ako uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, v rámci kraja odstraňovali niekoľko popadaných stromov.

Silný nárazový vietor spôsoboval v stredu komplikácie na cestách Košického kraja, informovala polícia na sociálnej sieti.

Ráno uzavreli cestu pre nákladnú dopravu v okolí Hrhova v okrese Rožňava, kde došlo k prevráteniu prívesu za nákladným motorovým vozidlom.

Ako potvrdil operačný dôstojník krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, na mieste zasahovali hasiči z Moldavy nad Bodvou.

"Vodič si nedal dole plachtu a nárazový vietor ho prevrátil," uviedol s tým, že tento zásah bol v Košickom kraji jediným, ktorý za ostatné hodiny súvisel s poveternostnými podmienkami.



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi pre okres Poprad, ktorá platí do polnoci 15. apríla.

Ďalšia výstraha prvého stupňa sa týka vetra na horách.

V polohách nad približne 1 500 metrov sa miestami očakáva vietor, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km za hodinu.

Počas stredy platí aj výstraha prvého stupňa pred vetrom v okrese Poprad, dosiahnuť môže rýchlosť 45 až 55 km za hodinu.

