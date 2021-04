Predavačku napadol paralyzérom, spôsobil škodu 14 eur

Začala kričať, spanikáril a utiekol. Nepomohlo mu to.

19. apr 2021 o 12:24 (aktualizované 19. apr 2021 o 15:56) Róbert Bejda

KEŽMAROK. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku vzniesol obvinenie 51-ročnému mužovi zo zločinu lúpeže.

„Vo štvrtok popoludní tento Kežmarčan vošiel do jednej z predajní na Hlavnom námestí v Kežmarku. Pri sebe mal nabitý a na použitie pripravený paralyzér. V predajni sa v tom čase nachádzala predavačka, stála za predajným pultom. Požiadal ju o fľašu alkoholu a dva balíčky cigariet a vzal si z vedľajšieho pultu časopis," informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Žiadal nablokovať tovar a začal si ho ukladať do tašky.

Predstieral, že telefonuje a popritom od ženy žiadal ešte dva bujóny.

Predavačku bil paralyzérom

„Počas ukladania tovaru do ruksaku vytiahol z neho paralyzér, priskočil k predavačke cez voľný priestor na konci pultu, chytil ju za plece a zapnutým elektrickým paralyzérom ju udrel do ruky i do ramena. Žena spadla na zem, to však mužovi nestačilo a ešte ju paralyzérom udrel do hrude, krku i boku," pokračovala hovorkyňa.

Napadnutá predavačka začala kričať. Lupič spanikáril, vzal svoj ruksak a utiekol preč.

Hrozí mu 12 rokov

Žena utrpela viacero zranení, podľa predbežného vyjadrenia lekára by malo ísť o ľahké zranenia.

Škoda, pre ktorú páchateľ takto nepochopiteľne konal, bola necelých 14 eur.

„Polícia po mužovi okamžite vyhlásila pátranie, bol vypátraný a zadržaný. Ak sa mu vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov," dodala Ligdayová.