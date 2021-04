Situácia v staroľubovnianskej nemocnici sa opäť zhoršila

Riaditeľ sa obáva, že ide o dôsledok veľkonočných sviatkov.

STARÁ ĽUBOVŇA. Situácia v nemocnici v Starej Ľubovni sa v súvislosti s počtom hospitalizovaných s ochorením covid-19 opäť zhoršila.

Kým pred týždňom v pondelok tam mali desať covidových pacientov, v pondelok 26. apríla ich bolo dvadsať. Z toho sú dvaja na umelej pľúcnej ventilácii. Informoval o tom riaditeľ nemocnice Peter Bizovský.

Spomedzi hospitalizovaných ide podľa jeho slov o mladšie vekové kategórie, polovica z nich má menej ako 60 rokov.

Môže ísť o dôsledok sviatkov

Bizovský sa obáva, že nárast počtu hospitalizovaných po predošlom poklese by mohol byť dôsledkom veľkonočných sviatkov. Do regiónu sa vtedy vrátilo aj veľa ľudí zo zahraničia.

„U nás pracuje veľa ľudí vonku. Mnohí z nich prišli domov na sviatky a viem, že viacerí nedodržiavali karanténu,“ povedal riaditeľ nemocnice.



Ešte v uplynulých dvoch týždňoch po sebe evidoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni pokles hospitalizovanosti. Podľa regionálnej hygieničky Márie Mancalovej sa vtedy situácia v okrese zlepšila.

Ako uviedla, v tomto týždni sa podľa covid automatu okres nachádza ešte v treťom stupni, no v nasledujúcom by mal byť v druhom a prejsť z bordovej do červenej farby.

„V období od 19. do 25. apríla evidujeme v rámci antigénových testov 101 pozitívnych prípadov z celkovo 16 257 vykonaných laboratórnych vyšetrení, čo predstavuje 0,62 percenta pozitivity. V prípade PCR testov máme potvrdených 54 pozitívnych prípadov z celkovo 528 vykonaných laboratórnych vyšetrení, pozitivita je na úrovni 10,23 percenta, čo je aj pod celoslovenským priemerom,“ informovala Mancalová.

Zároveň dodala, že okres Stará Ľubovňa už neeviduje žiadnu obec, ktorá by bola bez prípadu ochorenia covid.

„Ešte dva týždne dozadu sme mali dve také obce, a to Obručné a Matysová,“ vysvetlila.

