Tunely Bôrik a Branisko na D1 na viac dní uzatvoria

Národná diaľničná spoločnosť tam plánuje jarnú údržbu.

28. apr 2021 o 15:56 SITA

POPRAD. Tunel Bôrik na diaľnici D1 na Spiši bude od konca tohto týždňa až do nedele uzavretý. Čaká ho jarná údržba.

Z rovnakého dôvodu bude od 1. mája na desať dní zatvorený aj tunel Branisko.

Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť.



Tunel Bôrik bude neprejazdný od 30. apríla od 20.00 do 2. mája do 18.00 v smere na Žilinu. Od polnoci 30. apríla do nedele do 18.00 bude uzavretý aj smer Prešov.



Tunel Branisko bude zatvorený od polnoci 1. mája do 10. mája do 18.00.

