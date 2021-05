Jakubisko: Môj život bol v detstve plný zázrakov, dejú sa mi dodnes

Režisér oslávil úctyhodných 83 rokov.

2. máj 2021 o 12:09 TASR

BRATISLAVA, KOJŠOV. Režisér Juraj Jakubisko oslávil v piatok 30. apríla 83 rokov.

Napriek úctyhodnému veku nestráca chuť tvoriť.

Okrem filmov sa venuje výtvarnému umeniu, v "covidovom" roku stihol namaľovať sériu olejových obrazov a množstvo grafík.

Tvoril tiež scenár k tragikomédii Kruh v Kruhu a "zapracoval" aj na pokračovaní knihy Živé striebro.

Recept na šťastný život dostal od otca

Recept na šťastný a naplnený život dostal do vienka od otca, čerpal z neho aj pri svojom najnovšom filme Perinbaba a dva svety.

"Môj život bol v detstve plný zázrakov. Tie sa mi dejú dodnes. Obrovský zázrak je aj to, že môžem vo svojich rokoch ešte nakrúcať a tvoriť. Z toho, že som sa dožil 'úctyhodného' veku, už mi nikto ani deň neodpára," hovorí Jakubisko s tým, že mu otec od detstva prízvukoval: Ak ti niečo chutí, tak to jedz. Ak si smädný, tak sa napi. Všetko, i práca, keď ju urobíš s láskou, bude požehnané."

Prečo je nebo modré?

Režisér si vzal otcove slová k srdcu a jeho celoživotná práca bola požehnaná, čo dokazujú diela Dovidenia v pekle, priatelia, Tisícročná včela, Nevera po slovensky, Sedím na konári a je mi dobre, historická dráma Bathory, ale najmä rozprávka Perinbaba.

"Keď sme boli deti, poznávali sme svet a nebáli sme sa neznámeho. Naopak, bolo to pre nás dobrodružstvo. Na svoje okolie sme mali jednu opakovanú otázku: Prečo? Prečo je nebo modré? Prečo musím ísť do školy? Prečo si moja mama? Keď sme nedostali uspokojivú odpoveď, hľadali sme si ju sami. Môj hlavný hrdina Lukáš z filmu Perinbaba a dva svety tiež objavuje svet," naznačuje Jakubisko a pobáda aj dospelých, ktorí by podľa jeho slov "mali vystúpiť zo začarovaného kruhu."

"Zamyslieť sa a pýtať sa seba i okolia: Prečo sa mám báť života? Prečo? Prečo? A potom, ako hovorí Perinbaba, počúvať a premýšľať," povedal režisér.

Na Spiši narazil na skutočných nadšencov

Jakubisko pracuje aj po osemdesiatke, maľuje, píše a v časoch karantény sa v myšlienkach s láskou vracia k natáčaniu očakávaného projektu Perinbaba a dva svety.

"Na Spiši, kde sa film nakrúcal, som 'narazil' na skutočných nadšencov. Pre mňa ako tvorcu bol úžasný pocit radosti, že som stretol ľudí, ktorí sa tešili, že pracujú a že sú niečoho súčasťou. Naozaj ma to v tvorbe 'oplodnilo'. Nikto z nás vtedy netušil, že čoskoro nastane doba, ktorá nám zabráni v tvorbe, práci a radosti z nej. Tvorivosť totiž nepatrí iba umelcom, ale je podstatou nášho žitia."

Pandémia zastavila cestu najnovšej rozprávky do kín. Perinbabu a dva svety napokon odpremiérujú 11. novembra.

"Rád by som všetkých divákov povzbudil jej mottom: Keď veríš snom, splnia sa ti, keď veríš láske, nájde si ťa," dodal Jakubisko.