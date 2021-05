Ochranári v Tatrách v noci pri Sliezskom dome utratili medvedicu s mláďaťom

Vyjedala kontajnery, zničila cukráreň.

3. máj 2021 o 10:02 SITA

Správu aktualizujeme.

VYSOKÉ TATRY. Štátni ochranári v noci utratili dvoch medveďov pri rampe na parkovisku pod Sliezskym domom vo Vysokých Tatrách. Išlo o samicu a jedno mláďa.

Ako vysvetlil riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko, medvede neboli zastrelené.

Zásahový tím pre medveďa hnedého ich najprv narkotizačnou šípkou uspal a následne boli v hlbokej anestéze eutanazované. Tri medvieďatá ušli do lesa.

Medvedica kontajnerová

Medvedicu so štyrmi mláďatami sledovali ochranári celý minulý rok. Pravidelne navštevovala nezabezpečené kontajnery v meste Vysoké Tatry.

V novembri minulého roka sa medvedica vlámala do cukrárne v Hornom Smokovci.

„Zazimovala, no teraz od jari robila to isté. Živila sa takýmto spôsobom a aj medvieďatá učila na takúto stravu. Tie si na to rýchlo privykli. Mohla byť riziková pre človeka, striedala intravilány tatranských osád, preto bolo rozhodnuté o jej eutanázii,“ vysvetlil dôvod utratenia riaditeľ Správy TANAPu.

Mláďatá budú monitorovať

Zvyšné tri medvieďatá budú ochranári sledovať. Podľa Majka nie sú rizikové pre človeka.

Ak by sa však vrátili a pokračovali v zaužívanom spôsobe života, podľa jeho slov by zrejme musel opäť zasiahnuť zásahový tím.

„Je nám to ľúto, nikto sa z toho nevytešuje. Je potrebné si položiť otázku, prečo sa takto medvedica správala, a kde sme my ľudia urobili chybu,“ poznamenal Majko.

Pripomenul, že veľkým lákadlom sú pre medvede niektoré otvorené a nezabezpečené kontajnery v Tatrách. Pri Sliezskom dom ich napríklad zlákali dva veľkokapacitné kontajnery.

Hoci mesto Vysoké Tatry už v minulosti vybudovalo staničky pre kontajnery, ktoré problém eliminovali, stále sú miesta, kam sa medvede k odpadkom dostanú.