Bude výstavba obchvatu pri Plavnici meškať? Zhotoviteľ požiadal o predĺženie lehoty

Žiadosť odôvodnil pandémiou.

5. máj 2021 o 11:22 SITA

PLAVNICA. Zhotoviteľ výstavby obchvatu pri obci Plavnica v Starej Ľubovni za 34 miliónov eur predložil nárok na predĺženie lehoty výstavby v súvislosti s pandémiou covid-19.

Uviedol to Martin Guzi z komunikačného odboru Slovenskej správy ciest (SSC), ktorá je investorom stavby.

Ako vysvetlil, po predložení relevantných dokumentov objednávateľ posúdi návrh zhotoviteľa na prípadný posun termínu realizácie diela.

Podľa Slovenskej správy ciest zatiaľ práce na stavbe postupujú v zmysle predloženého a schváleného harmonogramu prác.

Termín by mohli dodržať

Stavebné práce realizujú spoločnosti Eurovia SK a Doprastav. Správa ciest im odovzdala stavenisko vo februári minulého roka.

„Práce v roku 2020, ako aj v marci a apríli tohto roka, v značnej miere podmienila premenlivosť počasia, keď nebolo možné vykonať násypové práce na hlavnej trase objektu,“ informoval Guzi.

Problémom je aj zvýšený prietok rieky Poprad, ktorý obmedzuje práce súvisiace s jej úpravami a tiež práce na mostných objektoch.

Míľniky stavby stanovené pre sledovanie postupu stavebných prác sa však podľa Guziho darí plniť v stanovených termínoch.

Napriek všetkému je podľa SSC reálny predpoklad, že práce by mohli byť ukončené v zmluvne dohodnutom termíne, teda do februára 2023. A to v prípade, že sa nevyskytnú mimoriadne okolnosti, ktoré by ich ovplyvnili.

Nehodový úsek

Samotný obchvat bude mať dĺžku 5,7 kilometra, v náročnom teréne je plánovaných až šesť mostných objektov.

Preložka cesty I/68 bude obchádzať Plavnicu a povedie tiež do katastra obce Chmeľnica.

Na trase Prešov – Mníšek nad Popradom pri hraniciach s Poľskom skráti jazdný čas, zníži dopravnú nehodovosť či spoločenské straty z hluku a emisií.



Úsekom denne prechádza v priemere 10-tisíc vozidiel.

Veľkým problémom je hlavne Plavnický kopec, kde sa počas zimy vytvárajú kolízie a zápchy. V úseku sa v minulosti stali aj viaceré tragické nehody.

O obchvate sa v regióne hovorilo už desaťročia. Obyvatelia Plavnice ho požadovali už od 70. rokov minulého storočia.

Prvá štúdia bola predstavená v roku 1984, samotná príprava trvala od roku 2001, chýbali však finančné prostriedky.

Za urýchlenie výstavby sa vtedy spisovala aj petícia, ktorú podpísalo takmer osemtisíc ľudí nielen z okresu.

