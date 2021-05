Šéf správy Pienin o lanovke na Dunajci: Niekto chce urobiť z národných parkov lunapark

O poľských plánoch sa dozvedel od Budaja.

8. máj 2021

Riaditeľ Správy Pieninského národného parku (PIENAP) Vladimír Kĺč reaguje na otázky o plánoch Poliakov súvisiacich s lanovkou v Pieninách. Tento zámer oznámilo vedenie Malopoľského vojvodstva spolu s predstaviteľmi poľskej miestnej samosprávy. Kĺč má ako správca najstaršieho chráneného cezhraničného územia v Európe k návrhu jasný negatívny postoj. „Krajinu z pohľadu ochrany prírodných hodnôt musíme zachovať minimálne v takom stave, aký je v súčasnosti, aj pre ďalšie generácie," hovorí.

Nedávno sa objavila správa v Denníku N s odvolaním na poľské médiá, že Poliaci plánujú lanovku v Pieninách, ktorá môže zničiť prírodu aj výhľad zo slovenskej strany brehu Dunajca na Tri koruny. Ako ste sa o tom dozvedeli vy?

- O tejto veci som sa dozvedel mailom z kancelárie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO). Pracovníci ministerstva ma požiadali o stanovisko. Preto som začal pátrať, o čo vlastne ide. Oficiálne nás nikto v tejto veci nekontaktoval.

Spomínate si na vašu prvú reakciu?

- Samozrejme, napadlo mi, že zas má niekto peniaze, za ktoré chce zničiť ďalší kus krajiny za súčasného neustáleho presviedčania o tom, aké je to ekologické, ekonomické, ako to uľahčí pohyb turistom, veď predsa Pieniny bez lanovky nie sú Pieninami. Samozrejme, to mi len napadlo, možno je to úplne ináč, možno sa niekto snaží z národných parkov spraviť ďalší lunapark.

Mali ste nejaké avízo, že sa niečo také chystá?