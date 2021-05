Most nad traťou za obcou Kluknava už začali rekonštruovať

Potrvá približne päť mesiacov a bude stáť 545-tisíc eur.

5. máj 2021 o 16:03 SITA

KLUKNAVA. Košický samosprávny kraj začal (KSK) s opravou mosta nad železničnou traťou Košice – Žilina za obcou Kluknava (okres Gelnica) za 545-tisíc eur.

Práce potrvajú približne päť mesiacov, doprava bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu.

Most bol dlhodobo v zlom stave, v betónových oporách sa nachádzali trhliny a hydroizolácia už bola nefunkčná.

Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Zlý stav už na pohľad

„Tento most už na prvý pohľad nebol v dobrom technickom stave. Vzhľadom na to, že ide o dopravne dôležitý cestný ťah, most je privádzačom na diaľnicu D1 v smere z Hnileckej doliny, snažili sme sa čo najskôr nájsť finančné zdroje potrebné na jeho rekonštrukciu. V minulom roku sme pripravili administratívnu časť, po zime sa púšťame do prác na samotnom moste. V rámci rekonštrukcie bude odstránený mostný zvršok, škáry medzi nosníkmi budú vyplnené, vybudované bude nové mostné príslušenstvo a záverný múrik bude dobetónovaný. Keďže ide o most nad železničným priecestím, práce čiastočne obmedzia aj železničnú dopravu,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý).

Znížená rýchlosť a semafor

Práce budú zahŕňať aj opravu nosnej konštrukcie spodnej stavby, úpravu výškových pomerov cesty a úpravu okolia mosta.

Premávka bude riadená vždy v jednom jazdnom pruhu.

Rýchlosť jazdy bude znížená na 30 kilometrov za hodinu a dopravu bude riadiť svetelná signalizácia.

Keďže sa most nachádza v ochrannom pásme elektrifikovanej železničnej trate Košice – Žilina, práce pod mostom budú vykonávať počas traťových a prúdových výluk.

Dva zdroje financovania

Rekonštrukciu mosta za obcou Kluknava financuje KSK z úveru z Európskej investičnej banky a vlastných zdrojov.

„Zo 660 mostov v kraji je až 70 vo veľmi zlom stave. Aj v tomto roku je preto jednou z našich priorít rekonštrukcia mostov, ktoré sú v najhoršom stave. Na opravy ciest a mostov sme v tomto roku vyčlenili historicky najvyššiu sumu, a to 40 miliónov eur,“ dodal Trnka.

