Cez tunel Šibenik cez víkend neprejdete vôbec a potom dva týždne len pomaly

Po úplnej uzávere nasleduje čiastočná.

14. máj 2021 o 17:59 TASR

LEVOČA. Tunel Šibenik bude od soboty od 6.00 hod. do nedele do 18.00 uzavretý.

Obchádzková trasa povedie po ceste 1/18 Levoča - 1/18 Nemešany.

Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

"Po vykonaní úplnej uzávery tunela budú uzavreté rýchle, to znamená ľavé jazdné pruhy v oboch tunelových rúrach. Doprava bude presmerovaná do pomalého, pravého jazdného pruhu s obmedzením rýchlosti na 60 kilometrov za hodinu," informuje polícia s tým, že uzavretie jazdných pruhov potrvá do 30. mája.

