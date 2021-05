Pri Toporci narazil 18-ročný vodič do stromu. Nehodu neprežil

Prešiel do protismeru a dostal šmyk.

17. máj 2021 o 12:02 Daniela Marcinová

TOPOREC. Pri dopravnej nehode, ktorá sa stala medzi obcami Toporec (okres Kežmarok) a Veľká Lesná (okres Stará Ľubovňa), prišiel o život 18-ročný vodič auta značky Volkswagen Polo.

Stalo sa tak v nedeľu pred pol deviatou večer.

„Pri prejazde ostrej pravotočivej zákruty pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky ako aj iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, prešiel s vozidlom do protismeru. Dostal sa do šmyku, vozidlo narazilo do stromu, po ktorom sa zosunulo do potoka, tam ostalo prevrátené na streche,” opísala priebeh nehody prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Škoda na aute bola vyčíslená na 2 500 eur.

Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia, dopravná nehoda je však v štádiu vyšetrovania.