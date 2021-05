V obci Lúčka vyhlásili mimoriadnu situáciu, strhlo tam časť cesty

Dažďový priepust je zatiaľ iba na papieri.

20. máj 2021 o 15:52 SITA

LÚČKA. V obci Lúčka v Levočskom okrese je vyhlásená mimoriadna situácia. V utorok zrána tam po silných dažďoch strhlo časť cesty tretej triedy, odtrhol sa svah v dĺžke 15 metrov.

Ako povedal starosta obce Ľuboš Tatranský (Smer-SD, SNS), vozovku preto zúžili do jedného jazdného pruhu a stanovili maximálnu povolenú rýchlosť na 30 kilometrov.

Zároveň zakázali vjazd vozidlám nad 3,5 tony.

Priepust len na papieri

Po zosuve tam osadili prenosné značenie. Na mieste ešte v utorok zasahovali miestni dobrovoľní hasiči, ktorí prečisťovali zaplavené vpusty od nánosov.

Cestu však trhalo ďalej. Po prvotných záchranných stabilizačných prácach v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom Košice sa na ceste podľa starostu pracovalo aj v stredu a počas štvrtka.

Podarilo sa vyčistiť koryto a navoziť kamene do rokliny.

„Dnes vozíme ďalej a v piatok práce dokončíme,“ povedal vo štvrtok Tatranský.

Zároveň dodal, že už od roku 2019 je v lokalite naprojektovaný dažďový priepust, ktorý mal vybudovať vyšší územný celok.

„Ak by bol projekt hotový, priepust by všetko zachytil a nestalo by sa to,“ poznamenal.

Župa pomôže

Správcom komunikácie je Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý prisľúbil pomoc a uvoľnil peniaze na rekonštrukciu.

„Je to priorita číslo jeden a ide sa robiť všetko pre to, aby to bolo čím skôr. Tým, že sme štátna organizácia, musíme však vypísať súťaž a dodržať všetky zákonné kroky, aby sme sa mohli pustiť do rekonštrukcie,“ potvrdil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK pre oblasť Poprad Marcel Polomský.