Výstavba kruhového objazdu v Starej Ľubovni je ohrozená, problém je s pozemkami

Mesto môže prísť o miliónovú dotáciu.

21. máj 2021 o 10:39 SITA

STARÁ ĽUBOVŇA. Projekt výstavby kruhového objazdu pri priemyselnej zóne v Starej Ľubovni za 1,5 milióna eur je ohrozený.

Dôvodom sú komplikácie s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov pod budúcou stavbou.

Mesto sa nevie dohodnúť s jedným z vlastníkov

Uviedol to primátor mesta Ľuboš Tomko (nezávislý), podľa ktorého sa problém týka parcely s výmerou do 80 metrov štvorcových.

Spomedzi jej deviatich spoluvlastníkov sa samospráva nevie dohodnúť s väčšinovým.

Územné konanie tak muselo byť prerušené.



Kruhový objazd mal byť na Popradskej ulici v smere od Hniezdneho pôvodne postavený ešte vlani. Prepojiť sa ním mala priemyselná zóna s cestou prvej triedy.

Samospráva získala koncom roka 2019 na projekt dotáciu od Ministerstva hospodárstva SR v hodnote takmer 1,1 milióna eur.

Hrozí jej, že pre problémy s pozemkami, pre ktoré sa nemôže pustiť do výstavby, o ňu príde.

„Prakticky všetky pozemky sme vykúpili, ide o poslednú parcelu. Niektorí vlastníci nám už zaslali podpísané zmluvy, čakáme ešte na ostatných,“ vysvetlil primátor.

Vyvlastnenie

Ak sa mesto podľa jeho slov nedohodne s väčšinovým vlastníkom, bude musieť pristúpiť k vyvlastňovaciemu konaniu.

„Snažíme sa, aby sme to dotiahli do úspešného konca, aj keď nepredpokladáme, že dostaneme z ministerstva hospodárstva termín na predĺženie,“ skonštatoval Tomko.

Podľa jeho slov by sa síce križovatka dala postaviť za tri mesiace, aby bola hotová do konca tohto roka, no počítať musia ešte s časom potrebným aj na verejné obstarávanie.

Lepší prístup do priemyselnej zóny

Zámerom projektu je prepojiť účelovú komunikáciu na Továrenskej ulici s cestou I. triedy I/77.

Výrazným spôsobom by to pomohlo vyriešiť aj nevyhovujúcu dopravnú situáciu na križovatke ulíc Továrenská a Popradská v smere na autobusovú a železničnú stanicu i samotnú priemyselnú časť.

Cieľom je tiež efektívnejšie sprístupniť priemyselnú zónu.

Podnetom pre tento projekt boli pre mesto podľa primátora aj investície niekoľkých firiem v priemyselnej zóne.

