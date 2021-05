Štátne lesy TANAP-u: Odmietame byť pokusným králikom

Kritizujú návrh, aby prešli pod Štátnu ochranu prírody SR.

26. máj 2021 o 14:03 TASR

TATRANSKÁ LOMNICA. Štátne lesy (ŠL) Tatranského národného parku (TANAP) odmietajú byť pokusným králikom.

Kritizujú podpredsedu mimoparlamentnej strany Spolu Erika Baláža a samotnú stranu, ktorá prišla s nápadom zlúčiť ich so Správou TANAP-u a organizáciu presunúť pod rezort životného prostredia.

Podľa štátnych lesov sa konečne ukázal pravý dôvod vytrvalej diskreditačnej kampane.

Informovala o tom koordinátorka vonkajšej komunikácie ŠL TANAP-u Martina Petránová.

Marhefka: Z TANAP-u sa má stať pokusný králik

„Je iluzórne, ba až naivné, ak si niekto myslí, že presunom správy štátnych pozemkov z jedného rezortu pod druhý sa ako šmahom čarovného prútika vyriešia všetky problémy a tento krok automaticky prinesie integrovanú a predovšetkým funkčnú ochranu tohto vzácneho územia. Je evidentné, že z Tatranského národného parku sa zase má stať pokusný králik, no tí, ktorí prišli s týmto nápadom, by si mali uvedomiť aj to, že v prípade Tatranského národného parku je až polovica jeho územia v rukách neštátnych vlastníkov,“ uviedol riaditeľ ŠL TANAP-u Ján Marhefka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

TANAP je prírodné dedičstvo

Ako podotkol, s Balážom možno súhlasiť jedine v tom, že Tatranský národný park predstavuje naše najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, a preto by sme sa k nemu mali aj tak správať.

„Ako sa môžeme presviedčať, doterajšie aktivity ministerstva životného prostredia a Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR zamerané na sprísňovanie ochrany území v súvislosti s uplatňovaním obmedzenia zmysluplnej starostlivosti o krajinu viedli k systematickému zhoršovaniu stavu biotopov a biodiverzity vo výskyte druhov. Ochrana prírody nie je v žiadnom prípade ešte pripravená prevziať správu území v národných parkoch,“ dodal Marhefka.

Zámer ministerstva

Mimoparlamentná strana Spolu pripravila návrh novely zákona, podľa ktorého by Štátne lesy Tatranského národného parku mali prejsť pod správu Štátnej ochrany prírody SR.

Národné parky na Slovensku podľa strany Spolu nefungujú správne, príčinou je správa územia.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR práve v pondelok informovalo o zámere preniesť správy štátnych lesov v národných parkoch pod ochranárov.