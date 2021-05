Učiteľ nominovaný na svetové ocenenie: Máme aj 15-ročné študentky, ktoré nevedia plávať

Na hodinách využíva aj aikido či karate.

1. jún 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Ladislav Ogurčák pochádza z Levoče, kde žije a pracuje. Ako učiteľ geografie a telesnej výchovy učí budúce učiteľky materskej školy na Strednej odbornej škole pedagogickej. Okrem toho učí plávať deti od troch do šiestich rokov v rámci občianskeho združenia Ogi&Landep, ktoré založil pred desiatimi rokmi. Venuje sa i aikidu, základ tohto cvičenia využíva na hodinách telesnej výchovy. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a Komenského inštitút nominovali Ogurčáka na ocenenie Global Teacher Prize. Udeľuje ho nadácia Varkey Foundation pre najlepších pedagógov z celého sveta.

Žiaci sú už niekoľko týždňov v školách po dlhom lockdowne. Poznačila ich izolácia od školy a spolužiakov?

- Vstupujeme do postpandemickej doby, v ktorej sa ekonomika a všetko ostatné dá časom do normálu, ale žiaci už nebudú takí, ako boli pred marcom 2020. Počas izolácie prežívali úzkosť, beznádej, chýbala im socializácia. Do školy sa tešili, ale je pravda, že hneď prvý deň boli veľmi dezorientovaní. Na siedmej hodine som mal pocit, že sú úplne unavení. Hovoril som im, nech si oddýchnu, nie som učiteľ, ktorý apeluje len na výkon za každých okolností, ale v poslednom období sa viac zameriavam na rozvoj mäkkých zručností, ako je empatia, súcit, tímová spolupráca či kreativita. Veľmi mi záleží na emočnom zdraví žiakov.

Okrem geografie učíte aj telesnú výchovu. Keď som sa počas zatvorených škôl rozprávala so stredoškoláčkou, hovorila, že telesná výchova jej veľmi chýba. Predsa viacerí stredoškoláci nemajú sebadisciplínu na to, aby si doma pravidelne zacvičili. Zmenil sa vzťah žiakov k pohybu, dá sa povedať, že zleniveli?