Dva americké stafordy opäť dohrýzli poštárku. Bojové plemeno za to minule utratili

V Kojšove išlo o život, psy ušli z dvora.

28. máj 2021 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ, Monika Almášiová

Takto dopadla poštárka napadnutá psom v Slanskom Novom Meste v roku 2019, jej kolegyňa pohryzená teraz v Kojšove tiež skončila v nemocnici - so zraneniami nôh a pravej ruky. (Zdroj: archív)

KOJŠOV, SLANSKÉ NOVÉ MESTO. Dva americké stafordy sa z oploteného dvora rodinného domu dostali - zatiaľ nevedno, ako presne - na ulicu a napadli poštárku.

Stiahli ju na zem, hrýzli po celom tele, vytrhli jej časť svaloviny a skončila v nemocnici.

Ak by kričiacej žene nepribehli na pomoc dvaja susedia, mohlo sa to skončiť ešte aj horšie.

Zúfalá poštová doručovateľka (43) si kryla tvár a krk služobnou brašňou, aby sa jej psy nezahryzli do tepny.

Sused: Hrýzli ju obidva, roztrhali by ju

„Naraz taký rev a krik, že to som ešte nepočul. Poštárka na zemi pri plote a psy ju kúsali obidva. Hrôza a des,“ opísal sused Peter Hudák pre TV Joj, čo sa dialo minulý piatok v obci Kojšov v okrese Gelnica.

„Keby som nebol vonku a keby ten druhý pán nešiel okolo, asi ju roztrhajú.“

Stafordy sú podľa susedov dlhodobo problémové a na ulici bez majiteľov neboli prvýkrát.

„Sme susedia a upozorňovali sme ich, no dopadlo to, ako to dopadlo,“ povedal Hudák.

Americký stafordšírsky teriér je plemeno, ktoré sa neodporúča ľuďom bez skúseností so psami, lebo nevychovaný a dominantný jedinec môže byť nebezpečný a mať sklon k agresivite.

Viaceré prípady napadnutia človeka práve americkým stafordom i na východnom Slovensku už boli aj medializované.

Pošta: Stáva sa to často, vďaka kriku prišla pomoc

„Úraz zamestnankyne Slovenskej pošty v obci Kojšov je momentálne v šetrení,“ informovala hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.

Podľa nej sa psom podarilo dostať na verejné priestranstvo pravdepodobne pre nedostatočné zabezpečenie.

„Doručovateľke spôsobili zranenia dolných končatín a pravej ruky. Pri útoku kričala a tým sa jej podarilo privolať pomoc – dobehli susedia, ktorí psov odohnali.“

Na miesto boli privolaní sanitka a polícia, ktorá udalosť prešetruje, uviedla Dorčáková.