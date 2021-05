Majiteľka zúrivých psov: Mrzí nás to, doma sú to veľmi milé stvorenia, nedáme ich preč

Spolu aj spávajú, vybudujú im koterec.

28. máj 2021 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOJŠOV, VEĽKÝ FOLKMAR. Útok dvoch amerických stafordov vyvolal v Kojšove (okres Gelnica) vlnu nevôle.

Viacerí ľudia z obce sú zhrození z toho, že stafordy surovo dohrýzli poštárku.

Miestni: Nebolo to prvýkrát

„Sú to bojové plemená a nemajú čo robiť na verejnom priestranstve. Nestalo sa to prvýkrát, čo bol s nimi problém. Už aj v minulosti sa stalo, že napadli ľudí z obce, keďže však bol majiteľ s nimi, nedopadlo to až tak zle,“ povedal nám vo štvrtok obyvateľ Kojšova.

Ďalšia miestna občianka doplnila: „Keď som sa to dozvedela, až ma striaslo. To je nenormálne. Na dedine sme na psov zvyknutí, ale ak ide o bojové plemená, jeden nikdy nevie. Super žena je tá poštárka, žiaľ, mala smolu, že ju napadli. Pritom nerobila nič zlé, len doručovala ľuďom poštu. Všetci majitelia psov by si mali uvedomiť, že majú za svoje zvieratá zodpovednosť. Ak ich už chovám, tak ich zavriem, prípadne priestor zabezpečím tak, aby nemohli nikomu ublížiť. To už kde žijeme...“

Syn nezavrel bráničku

Majitelia amerických stafordov mali psov na pozemku rodinného domu v úzkej uličke Kojšova.

To, že ušli a došlo k incidentu, majiteľku Alexandru Novákovú veľmi mrzí.