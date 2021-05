Spišská Nová Ves si adoptovala rysa ostrovida z miestnej zoo

Ročné náklady na chov predstavujú 630 eur.

29. máj 2021 o 12:10 SITA

SPIŠSÁ NOVÁ VES. Mesto Spišská Nová Ves si adoptovalo rysa ostrovida z miestnej zoologickej záhrady.

Súvisiaci článok Spišskonovoveskej zoo doteraz šéfovali len Dzurikovci, nový šéf nie je výnimka Čítajte

Urobilo tak symbolicky, v snahe podporiť ju a vylepšiť jej finančnú situáciu.

Adopcia zvieraťa v najmenšej zoologickej záhrade predstavuje podľa jej riaditeľa Karola Dzurika úhradu ročných nákladov potrebných na chov vybraného zvieraťa.

V prípade rysa ide o 630 eur.

„Vo vedení sme sa rozhodli, že by sme si adoptovali rysa, ktorý je typickým zvieraťom Spiša a Slovenského raja. Nejde o to, že by sme ho tu chodili kŕmiť každý deň či niečo podobné. Mesto len chcelo finančne prispieť na ďalší rozvoj zoologickej záhrady,“ vysvetlil počas kontrolného dňa v zoo pre médiá primátor Pavol Bečarik (SNS).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Adoptovaných zvierat je čoraz viac

Rys bol do Spišskej Novej Vsi prevezený z jednej z českých zoo.

Súvisiaci článok Najmenšia slovenská zoo odštartuje sezónu s trojtýždňovým oneskorením Čítajte

V tomto roku je v poradí dvadsiatym adoptovaným zvieraťom.

„Každoročne býva v priemere adoptovaných pätnásť zvierat. V tomto roku ich počet vzrástol, viacerí ľudia sa takto rozhodli podporiť zoologickú záhradu,“ uviedol jej riaditeľ.

Adoptívnymi rodičmi zvierat sa podľa jeho slov stávajú zväčša návštevníci, ktorým osud zoologickej záhrady a jej zvierat nie je ľahostajný.

Mená súčasných adoptívnych rodičov sú uvádzané pri popisných tabuľkách pri jednotlivých zvieratách.

Medzinárodne rešpektovaná inštitúcia Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi je jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku, vznikla 12. mája 1989. Prvými zvieratami, ktoré sa v zooparku nachádzali, boli labute, kačky, srnky a kozy. Do decembra 1999 bola zoo pod riadením oddelenia kultúry, vzdelávania, športu a mládeže mesta Spišská Nová Ves, potom sa stala mestskou príspevkovou organizáciou. Dnes je zoologická záhrada medzinárodne rešpektovanou inštitúciou, je členom Únie českých a slovenských zoologických záhrad, Euroázijskej regionálnej asociácie zoologických záhrad a akvárií a tiež Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš. Ku koncu minulého roka bolo v zoologickej záhrade 579 zvierat a 127 druhov. Medzi najatraktívnejšie patria zvieratá zapísané v takzvanej Červenej knihe ohrozených zvierat – orangutan bornejský či tiger ussurijský. Zoologická záhrada býva počas svojej sezóny otvorená denne okrem pondelkov, s výnimkou júla a augusta.