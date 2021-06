Poprad chce za pol milióna predať kino a za euro prenajať vývarovňu. Poslanci protestujú

Opozícia: Nemusíme a zbavujeme sa majetku.

10. jún 2021 o 0:00 Michal Frank

POPRAD. V programe piatkového zasadnutia popradského mestského zastupiteľstva je viacero bodov, s ktorými nesúhlasia opoziční poslanci.

Ako sme už informovali, mesto chystá zámenu pozemkov s firmou, za ktorou stojí podnikateľ Ján Telensky.

Nie je to jediná téma, pri ktorej nepanuje v zastupiteľstve zhoda.

Ďalšou je zámer odpredaja kina Máj či prenájmu vývarovne pre seniorov Slovenskému Červenému krížu (SČK).

Vlastný sociálny podnik

„Chceme sa zbaviť jedinej vývarovne. Takúto službu by mesto nemalo pustiť zo svojich rúk,“ povedal pre Korzár poslanec František Majerský (Za ľudí).

Upozornil na to, že je to služba občanom, na ktorú by malo mať mesto dosah.

Namiesto toho sa jej chce vzdať, argumentuje, navyše v čase, keď zvyšuje poplatky za sociálne služby.

Súhlasí s ním aj jeho kolega z poslaneckého klubu Poprad 22 Igor Wzoš (nezávislý). „Mesto by si ju určite malo nechať pod sebou,“ zdôraznil.

„Dokonca môj návrh je, aby mesto začalo prevádzkovať sociálny podnik.“

Samospráva by sa podľa jeho slov nemala zbavovať sociálnych služieb.

„Práve naopak, populácia starne. Treba budovať sociálne služby na novej, vyššej úrovni. Poprad ich má dobré, chvalabohu, ale týmto znižujeme kvalitu.“

Za euro na neurčito

Wzoš tiež upozornil na to, že „mesto jednu vývarovňu pre dôchodcov zvonku zavrelo a zrazu aj túto vývarovňu, centrálnu, ide previesť na iný subjekt“.