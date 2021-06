Mesto Poprad predá budovu, v ktorej sídli kino Máj

Opozícia navrhovala ponechať si ju, je však v zlom stave.

11. jún 2021

POPRAD. Mesto Poprad predá svoju budovu v mestskej časti Veľká, v ktorej sídli kino Máj. Rozhodli o tom v piatok poslanci počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. Z osemnástich prítomných zahlasovalo za návrh štrnásť z nich.

Urobí sa tak verejnou obchodnou súťažou, pričom minimálna kúpna cena bude 540 238,73 eura. Taká je podľa znaleckého posudku hodnota budovy, pozemkov pod ňou, nádvoria a priľahlých pozemkov v celkovej výmere 946 metrov štvorcových.

Budovu využívali viaceré subjekty

Podľa primátora Antona Danka (nezávislý) prišli s návrhom na odpredaj poslanci za volebný obvod číslo jeden, ktorí ho schválili na svojom rokovaní.

Štvorpodlažnú budovu, v minulosti nazývanú Družstevný dom, dali do užívania v roku 1990. Nachádza sa v nej kinosála aj priestory na ďalšie kultúrne aktivity, vrátane viacúčelovej sály a knižnice.

V suteréne sa nachádza reštaurácia, na druhom poschodí je nevyužívaný priestor výstavnej siene a sklady. V posledných rokoch do nej neinvestovali žiadne finančné prostriedky.

Prevažnú časť priestorov budovy doteraz prenajímalo mesto na súkromné aktivity viacerým subjektom.

Zlý stav budovy

Budova je však v zlom technickom stave a náklady na jej prevádzku a údržbu výrazne prevyšujú príjem za prenájom. Za posledné tri roky vykazovala ročne stratu vo výške päťtisíc eur.

„Bez kompletnej rekonštrukcie už v budúcnosti revízne potvrdenie nedostaneme, čiže museli by sme ukončiť aj nájom všetkým dotknutým nájomcom, ktorí sú tam. Pokiaľ nenastane kompletná rekonštrukcia, prevádzka kina Máj nebude možná,“ informoval počas zastupiteľstva vedúci odboru správy majetku Andrej Ivan.

Viceprimátor Ondrej Kavka (nezávislý) poukázal na to, že popradská samospráva má vo Veľkej tri budovy, pri ktorých sa mesto musí rozhodnúť, či pôjdu do predaja alebo rekonštrukcie.

„Musíme rozmýšľať ekonomicky. Z tých troch, ktoré mesto vlastní, sme rozhodli, že jednu treba vybrať a ponúknuť na predaj,“ vysvetlil.

Práve budova kina je podľa jeho slov v katastrofálnom stave a zabezpečiť jej finančný chod nie je podľa neho jednoduché.

Nie každý bol za predaj

Poslankyňa Tatiana Husárová (nezávislá) navrhla hľadať iné riešenia ako predaj.

„Mali by sme ešte počkať, zvážiť to, dať šancu tomuto priestoru,“ poznamenala s tým, že ide o priestor, ktorý by mohol poslúžiť komunitám.

Poslanec Igor Wzoš (nezávislý) poukázal aj na jeho využitie pre seniorov, ktorých počet bude vzhľadom na demografický vývoj ešte narastať.

„Myslím, že 540-tisíc eur mesto nevytrhne z nejakej biedy, máme dostatok vlastných zdrojov, máme schválený úver, preto si myslím, že takúto čiastku nepotrebujeme akútne do rozpočtu vôbec,“ uviedol na margo ceny.

V súvislosti s ročnou stratou, ktorú vykazuje prevádzkovanie budovy, poukázal na to, že zisk neprinášajú ani knižnice či galérie a kultúrna infraštruktúra tu podľa neho nie je na generovanie zisku, ale kultúrne obohatenie.

„Neviem si predstaviť, čo by investor s daným priestorom urobil. Súhlasím, že by sme mali ešte počkať a skúsiť možno aj eurofondy, zrekonštruovať to a možno bude o pár rokov prinášať osoh,“ poznamenal poslanec František Majerský (Za ľudí).

Poslankyňa: Ďalšie kino v meste je prepych

Opoziční poslanci poukázali aj na vypracovanú architektonickú štúdiu z roku 2016, zameranú na revitalizáciu budovy s kinom. Stať sa z nej mal Dom umenia, vtedajšie odhadované náklady na jej úpravu predstavovali 900-tisíc eur. Dnes by podľa Wzoša boli vo výške 1,3 milióna eur.



Mestská poslankyňa a zároveň riaditeľka miestnej Tatranskej galérie Anna Ondrušeková poznamenala, že v Poprade sú štyri kultúrne inštitúcie financované zo strany Prešovského samosprávneho kraja.

„Udržať tieto inštitúcie pri živote je v dnešnej dobe ťažké a náročné,“ uviedla, pričom poukázala na pokles návštevnosti týchto inštitúcií po covidovom období.

„Ďalšie kino v meste je veľký prepych,“ poznamenala.

Veličania sa podľa jej slov nedostatku kultúrneho vyžitia nemusia obávať. Zároveň podotkla, že priestory pre komunity ponúka aj samotná galéria.