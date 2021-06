Poprad chce poštu udržať, navrhuje ju presťahovať do miestneho závodu

Pobočka v Matejovciach by tak ostala.

15. jún 2021 o 10:33 SITA

POPRAD. Poprad si chce poštu v mestskej časti Matejovce udržať. Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták oznámil zámer zrušiť túto pobočku v závere minulého týždňa v Poprade počas zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Dôvodom má byť zlý technický stav budovy. Primátor Anton Danko (nezávislý) však informoval, že po jeho skončení rokoval s riaditeľom spoločnosti Tatramat v tejto mestskej časti o možnosti umiestnenia pošty v jej priestoroch.

Už v stredu by si pracovníci pošty mali tieto priestory pozrieť a zhodnotiť, či sú vhodné na prevádzku pošty.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obrovská investícia

Súvisiaci článok V Poprade zrušia dve pošty. Tá v Matejovciach je v havarijnom stave Čítajte

Samospráva na sociálnej sieti zároveň informovala, že náhradné priestory pre poštu hľadal počas víkendu aj Klub Matejovčanov s mestským poslancom Františkom Majerským (nezávislý).

Popradčania podľa mesta boj o poštu vzdať nechcú. Budovu, v ktorej v súčasnosti v Matejovciach pošta sídli, je potrebné zbúrať a postaviť novú.

Podľa Ľuptáka však ide o obrovskú investíciu, ktorú si Slovenská pošta v súčasnosti dovoliť nemôže. Iný priestor s vedením mesta Poprad hľadala dva roky, doteraz sa to nepodarilo.

Počas zasadnutia zastupiteľstva však priznal, že ak by budova v Matejovciach bola v technicky spôsobilom stave, prípadne by našli vhodnejšiu budovu, namiesto tejto pobočky by sa zrušila pošta v mestskej časti Veľká.

Vraj ich majú veľa

V Poprade by mali byť zrušené dve pobočky Slovenskej pošty, okrem avizovanej v Matejovciach aj pošta pri nemocnici. Ide o súčasť optimalizácie organizačnej štruktúry a rušenia kamenných pobočiek na Slovensku.

Podľa riaditeľa Ľuptáka mal Poprad nadštandardne veľa pôšt. Povinné sú v tomto meste podľa jeho slov tri, Poprad ich má osem. Pôvodne chcela Slovenská pošta v Poprade zrušiť tri svoje pobočky, po rokovaní s mestom napokon rozhodla o zrušení dvoch.



Slovenská pošta ruší na Slovensku viaceré pobočky. Doteraz ich zrušila sedemdesiat, urobila tak aj v piatich podtatranských obciach. Jej generálny riaditeľ poukázal na to, že 67 percent pôšt je v trvalej ekonomickej strate.

Na Slovensku je podľa neho povinných 800 pôšt, no má ich 1 600. S počtom 13-tisíc zamestnancov je Slovenská pošta v súčasnosti najväčším zamestnávateľom v krajine.

Ľupták poukázal aj na zníženie počtu doručovaných listov za posledných 20 rokov pri rovnakom počte pôšt, poštových doručovateľov a priehradkových pracovníkov.