Oprava problémového mosta v Kežmarku má stáť milión eur

Slovenská správa ciest vyhlásila verejné obstarávanie.

19. jún 2021 o 16:37 SITA

KEŽMAROK. Rekonštrukcia problematického mosta v Kežmarku pri kruhovom objazde môže stáť približne jeden milión eur. Taká je celková predpokladaná hodnota prác spojených s obnovou mosta a priľahlého úseku, na ktoré Slovenská správa ciest vyhlásila verejné obstarávanie.

Súvisiaci článok Kritický most v Kežmarku začnú rekonštruovať najskôr na jeseň Čítajte

Dôvodom rekonštrukcie mosta cez rieku Poprad na ceste prvej triedy 66 je jeho veľmi zlý stavebno-technický stav. Približne rok a pol je na ňom znížená zaťažiteľnosť, časť dopravy bola odklonená na provizórny most.



Ako ďalej vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, cieľom rekonštrukcie je odstránenie porúch súčasného mosta a priľahlého úseku cesty prvej triedy tak, aby sa zlepšil stavebno-technický stav mosta.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

To následne umožní zabezpečiť plynulé a bezpečné prevedenie motorovej a nemotorovej dopravy. Práce by mali trvať deväť mesiacov, a to pravdepodobne mimo zimného obdobia.

Mimoriadna situácia

Pre kritickú situáciu plynulosti cestnej premávky v decembri 2019 v celom Kežmarku vyhlásili mimoriadnu situáciu. Slovenská správa ciest tam preto vlani vo februári dočasne osadila provizórny most.

Súvisiaci článok Provizórny most v Kežmarku chcú dokončiť do konca marca Čítajte

Premávka na dočasnom moste je odvtedy jednosmerná v smere Spišská Belá – Poprad, na súčasnom pre všetky vozidlá v smere Poprad – Spišská Belá.



Stavba je podľa Slovenskej správy ciest zaradená do projektu „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 2. etapa v Prešovskom a Košickom kraji“. Financovať ju bude zo štrukturálnych fondov Európskej únie.