V Kežmarku odhalili pamätnú tabuľu Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici

Umiestnená je na budove lýcea.

25. jún 2021 o 15:34 SITA

KEŽMAROK. V Kežmarku v piatok odhalili pamätnú tabuľu novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej.

O jej umiestnenie na budove evanjelického lýcea popri iných významných osobnostiach Slovenska sa postarali miestni aktivisti v spolupráci s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi na Slovensku.

Stalo sa tak za účasti rodičov zavraždených mladých ľudí.

Na tabuli s fotografiou novinára a jeho snúbenice je vyryté „Nemlčal o veciach, na ktorých záleží“.

Cieľom organizátorov bolo zachovať pamiatku „investigatívneho novinára, ktorý bol so svojou snúbenicou navždy umlčaný“, ako sa ďalej uvádza na tabuli.

Poďakovala za podporovateľov

Zlatica Kušnírová spolu s Kuciakovcami sa organizátorom a prítomným poďakovala za to, že nezabúdajú a stoja pri nich.

„Už som zaregistrovala, že niekoľko pietnych miest alebo ich fotografií bolo znehodnotených alebo vymenených, preto ďakujem za týchto podporovateľov,“ uviedla následne pre médiá.



Podľa aktivistu Pavla Ištoka, ktorý stál za myšlienkou osadenia tabule, novinár Kuciak v roku 2016 niekoľkokrát pracovne navštívil okres Kežmarok a výsledky jeho práce výrazne prispeli k očiste demokratických procesov.

Navštívil vtedy aj susednú obec Rakúsy, keď sa venoval reportáži o volebnej korupcii v parlamentných voľbách v marci 2016.

Týkala sa dvoch obcí, v ktorých boli zaznamenané podozrivé výsledky volieb spojené s možným kupovaním hlasov.

Išlo o spomínané Rakúsy a Lomničku.

„Ján Kuciak, ktorého, športovo povedané, akousi parketou bolo hľadanie pravdy, odhaľovanie korupcie a podobných nekalých aktivít, sa ujal aj tejto témy a prišiel k nám do Rakús,“ povedal dnes vtedajší starosta obce Bystrík Václav, ktorý ho označil za mimoriadne zodpovedného a dôsledného novinára a dobrého človeka.

Prvý rozsudok zrušili

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta.

Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana Kočnera.



Najvyšší súd SR počas tohto týždňa zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zo septembra minulého roka v prípade ich vraždy a vraždy Petra Molnára.

Senát zároveň vrátil konanie do Pezinka na ŠTS.

Konkrétne má prvostupňový súd opätovne prejednať obžalobu voči Marianovi K. a Alene Zs. Organizátori podujatia, rovnako aj rodičia zavraždených, to vnímajú ako určité svetlo v celom procese.

„Pevne verím, že sa to podarí vyriešiť, ak by som už ničomu neveril, asi by sme rezignovali aj my,“ povedal otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak.

