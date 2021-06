Do roka nebude v Ružíne ani fľaša, ale na všetky záťaže treba tisíc rokov, tvrdí Budaj

Objem vodnej nádrže sa zmenšil už o 16 %.

30. jún 2021 o 17:00 Lenka Haniková, RADOSLAV MAREK

RUŽÍN. „Keď som uvidel toto krásne miesto také znečistené, pocítil som bolesť. Poprosím aj kameramanov, aby spravili záber na miesto pod nami.“

Plastové fľaše, papuče, chladničky, detské hračky, naplavené drevo. To všetko je odpad pochádzajúci nielen z okolitých osád, zachytený v Ružíne nornou stenou.

V plánoch premeniť vodnú priehradu na miesto oddychu s panenskou turistikou sa niečo pohlo.

Súvisiaci článok Smolník sedí na environmentálnej záťaži. Do potoka tečú kyslé vody Čítajte

V polovici júna, kedy teploty dosahovali na viacerých miestach Slovenska rekordy, diskutovalo občianske združenie Ružínska priehrada a starostovia dotknutých obcí s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽaNO) o zbavení Ružína odpadkov. Aktivisti vkladajú do ministra veľkú nádej.

Precitnutie v otázke Ružína môže prehlbovať aj fakt, že slová v úvode textu patria premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO).

Do roka nebude plávať na Ružíne ani jedna plastová fľaša, sľúbil Budaj. Pri nádrži následne podpisuje memorandum o spolupráci so Zväzom výrobcov cementu SR, ktoré by malo zvýšiť podiel slovenského odpadu v tuhých alternatívnych palivách.

Faktom je, že 80 percent odpadu dovážame zo zahraničia. Naplavené fľaše či pneumatiky z Ružína by sa tak mohli čoskoro zhodnocovať v cementárni v Turni nad Bodvou.

Odpady však nie sú jediným problémom obľúbenej rekreačnej oblasti. Bude to teda stačiť?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Slovenské eldorádo

Korzár sa počas júna rozprával s viacerými odborníkmi o „neviditeľnom" probléme Ružína, ktorý sa usádza na jeho dne.

Súvisiaci článok Veľká brigáda na Ružíne. Takmer 200 dobrovoľníkov vyzbieralo 750 mechov odpadu Čítajte

Odborníci nezávislo od seba potvrdili, že ťažké kovy predstavujú potenciálne riziko pre ľudí, nie však bezprostredné a zďaleka nie také viditeľné, ako chladnička zachytená o jednu z norných stien upevnených v nádrži.

Je pochopiteľne ťažšie oduševnene rozprávať o riešení niečoho, čo voľným okom nevidno. Keď však hovoríme o Ružíne, problém ťažkých kovov nesmieme vynechať.

„Žijeme na území, ktoré často prirovnávam k eldorádu. Žiadna krajina nebola tak prevŕtaná baníkmi, ako je Slovensko,” reagoval minister životného prostredia Ján Budaj na otázky Korzára o ťažkých kovoch pochádzajúcich z banskej činnosti priamo na diskusii s aktivistami na Ružíne.