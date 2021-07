Šéf Slovenského raja: Rady pri rebríkoch vyriešime semaforom a kamerami

Očakáva, že ľudia ostanú na Slovensku.

10. júl 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Minuloročná letná turistická sezóna v Slovenskom raji bola v počte slovenských návštevníkov mimoriadne silná. Pokiaľ iné roky tvoria výraznú časť turistov Poliaci, Česi či Maďari, v Raji boli viditeľní v lete zasiahnutom koronou najmä Slováci. Šéf Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil dúfa, že aj tento rok sa Slováci rozhodnú skôr pre dovolenku doma. V Raji sa preto pripravuje niekoľko noviniek.

V rozhovore sa okrem iného dozviete:

- na akú neresť si počas pandémie ľudia zvykli

- či si naozaj príroda bez ľudí oddýchla

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

- aká je situácia s pokutami za nelegálny splav na Hornáde či chodenie mimo turistickej trasy

- ako bude fungovať semafor v najnavštevovanejšej rokline Suchá Belá

- prečo sa chystá aj automatické zatváranie roklín

- či očakávať zdražovanie vstupu do roklín alebo na splav

Pandémia pomaly ustupuje, každý týždeň pribúda na pandemickom semafore viac zelených okresov, teda miest bez obmedzení. Ako vzhľadom na to zatiaľ vyzerá tohtoročná turistická sezóna v Raji?

- Víkendy sú v návštevnosti silné, ale celkove je to zatiaľ slabšie. V porovnaní s minulým rokom je to asi narovnako. Okrem pandémie na to mala vplyv aj chladná jar. V porovnaní s rokom 2019 však máme 50-percentný prepad návštevnosti. Hlavná sezóna v raji je najmä v júli a v auguste, kedy očakávame podobný priebeh ako minulý rok. Vtedy sme tu mali úplný rekord v počte ľudí. V auguste to bolo okolo 7-tisíc ľudí. Očakávame, že aj teraz sa ľudia rozhodnú pre dovolenku na Slovensku.

Bola niečím „korona sezóna“ charakteristická?

- Z dlhodobých štatistík vyplýva, že polovica hostí v Slovenskom raji býva zo Slovenska. Minulý rok ich však bolo takmer sto percent. Prepad turistov bol najmä tých z Poľska, Čiech a Maďarska.

Veľa sa hovorilo aj o tom, že keď boli ľudia kvôli covidu doma, príroda si to užívala. Zvieratá mali svoj priestor, rastliny kvitli, jednoducho jej to prospelo. Ako pandémia zmenila Slovenský raj?

- Táto situácia sa objavovala skôr minulý rok, kedy sa ľudia skutočne báli ísť do prírody. Tento rok ľudí v prírode tiež nie je veľa, ale vyskytol sa jeden fenomén - chcú byť v prírode sami. V národnom parku je dovolené pohybovať sa len po turistických chodníkoch. Ich sieť je v Slovenskom raji veľmi hustá. Ľudia ale chceli byť odrazu v lese sami a boli na miestach mimo chodníkov, v úplnej divočine, čo tu po iné roky nebolo. Napríklad v zime bolo mnoho skialpinistov mimo turistického chodníka, takisto aj cyklistov v lete. Práve toto nie je pre prírodu dobré. Raj je veľmi maličký, má 20-tisíc hektárov. Keď ľudia začnú chodiť všade, zver je vystresovaná, nemá pokoj. To, na čo bola dlhé roky zvyknutá, teda že tu sú turistické trasy, kde bude rušno, ale potom sú tu zóny pokoja, kde ľudia nechodia, sa zmenilo.

Súvisiaci článok Šéf národného parku: Slovenský raj sa mi nikdy nezunuje Čítajte

Napríklad môže byť v rokline Veľký Sokol aj pár sto metrov od turistického chodníka medvedí brloh, o ktorom ľudia ani netušia. Medveď o turistovi vie, ale nejde cez deň do rokliny. Ak ale ľudia chodia hocikde, aj tu hrozia možné strety. Turisti už samozrejme videli v Raji medveďa, ale nie v letnej špičke. Skôr je to na jeseň, keď je ľudí menej a idú potichu. Nie je to len vec medveďa, ale fauny všeobecne. Musíme byť ohľaduplní a rešpektovať prírodu. Nie je v poriadku, ak aj len zopár návštevníkov chodí mimo turistických chodníkov. Nehovoriac o tom, že Slovenský raj je ťažký terén a mnohokrát sa nám stáva, že ľudia mimo chodníkov zablúdia a musí ich zachraňovať Horská služba.

Minulú sezónu sa riešilo rozsiahle pátranie po nezvestnom dôchodcovi, ktorý išiel z Kláštoriska. Bol to pán, ktorý pravdepodobne trasu poznal dobre a aj tak sa zatúlal.