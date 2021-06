Obce Kravany a Vislava majú ďalší problém. Envirofond dáva trestné oznámenia

Ide o dodatky zmlúv a výber dodávateľov.

30. jún 2021 o 18:03 TASR

BRATISLAVA, KRAVANY, VISLAVA. V súvislosti s projektmi budovania verejných vodovodov, kanalizácií alebo čistiarní odpadových vôd Environmentálny fond v prípade obcí Vislava (okres Stropkov) a Kravany (okres Poprad) podá trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

Súčasne požiada Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) o súčinnosť pre definitívne potvrdenie alebo vyvrátenie zistených nedostatkov u týchto obcí.

„V prípade ďalších dvoch obcí zvažujeme obdobný postup,“ uviedol v stredu riaditeľ Envirofondu Ľubomír Vačok.

Vážne podozrenia z trestnej činnosti

K rozhodnutiu došlo podľa neho „vzhľadom na doterajšie zistenia fondu a taktiež externé podnety, ktoré indikujú vážne podozrenia z trestnej činnosti“, ako aj po dôkladnej a odbornej diskusii i s vedením envirorezortu.

Envirofond ďalej informoval, že v prípade obcí, ktoré za bývalého vedenia fondu získali finančnú podporu na takéto projekty, ale envirorezort odhalil v ich postupe viaceré nezrovnalosti a podozrenia, sa objavili nové skutočnosti.

Tie vyplynuli z kontroly doručenej dokumentácie v súvislosti s poskytnutou podporou.

Podľa fondu sa zistilo, že obce uzatvárali dodatky k pôvodným zmluvám o dielo v rozpore s platnou a účinnou legislatívou v čase ich uzatvorenia.

„Navyše vznikajú odôvodnené podozrenia, že aj výber dodávateľa nebol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj napriek čestným vyhláseniam starostov obcí o tejto skutočnosti, ktoré predložili v čase žiadosti o podporu,“ informovala manažérka komunikácie Envirofondu Michaela Kroková.

Odmietajú zdržiavanie a byrokraciu

Fond deklaruje, že pristupuje k zdedeným problémom zákonne a transparentne a naďalej pokračuje v kontrolných mechanizmoch, ktoré sú vykonávané priebežne s obvyklou mierou opatrnosti.

„To, čo sa pre niektoré obce javí ako zdržiavanie a byrokracia, Envirofond nazýva hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Zdedený problém v prípade obcí zapojených do Výzvy č. B-1/2020 na podporné programové aktivity poukazuje na to, ako sa udeľovali a kontrolovali poskytnuté dotácie a zároveň, ako sa to určite robiť nemá. Fond trvá na tom, že základným kameňom úspešnej realizácie projektov jednotlivých obcí je jednoznačne kvalitný projekt, ktorý garantuje spôsob, ako minimalizovať riziko, že sa výstavba diela nedotiahne do konca, prípadne sa stane nefunkčnou, a zároveň, ako sa vyhnúť neočakávaným prekvapeniam v čase, ktoré by spôsobili viac škody ako úžitku,“ informovala Kroková.

Starostovia sa sťažujú na Envirofond

Starostovia obcí Vislava a Kravany sa pre médiá sťažovali na prístup Environmentálneho fondu, ktorý im podľa nich neumožňuje priebežne vyplácať faktúry dodávateľom za vykonané práce.

Pohľadávky tak v priebehu mesiacov narastajú a obciam hrozí až exekúcia.

Peniaze pritom majú obce na svojich účtoch, čakajú však na priebežné kontroly a potrebné súhlasné stanovisko fondu.