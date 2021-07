Mladý vodič havaroval, utrpel smrteľné zranenia

Nehoda sa stala v okrese Gelnica.

7. júl 2021 o 10:51 Kristián Sabo

GELNICA. Polícia informovala o tragickej nehode, ktorá sa stala v utorok večer v okrese Gelnica.

"Podľa doterajších zistení 26-ročný vodič z okresu Košice okolie viedol osobné motorové vozidlo značky Opel po ceste od Gelnice na obec Nálepkovo. Za obcou Švedlár pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam. Prešiel s vozidlom do protismernej časti cesty, zišiel na trávnatú časť, kde narazil do trávnatej časti a kameňa. Vozidlo sa pravdepodobne prevrátilo cez strechu. Pri rotácii vozidla vodiča pravdepodobne vymrštilo z auta, pričom utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Jeho spolujazdkyňa sa nezranila," informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Poverený príslušník PZ v súvislosti s uvedenou udalosťou začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou