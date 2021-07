V Spišskom Bystrom postavili kultúrny dom za viac ako milión eur

Budova poslúži kultúre aj turistom.

14. júl 2021 o 11:47 SITA

SPIŠSKÉ BYSTRÉ. V podtatranskej obci Spišské Bystré vybudovali po štyroch rokoch kultúrny dom za takmer 1,3 milióna eur.

Samospráva si musela na výstavbu zobrať úver vo výške 400-tisíc eur, zvyšnú sumu financovala z vlastného rozpočtu.

Kultúrny dom postavili na mieste bývalej materskej školy, pričom časti pôvodnej budovy zachovali. Podľa starostu obce Mariána Luhu (nezávislý) bude slúžiť nielen pre kultúru, ale aj turistom.

Ako povedal, v jeho podkroví vybudovali aj priestory pre ubytovanie.

Využili budovu bývalej školy

O potrebe kultúrneho domu sa hovorilo už niekoľko rokov, samospráva však zvažovala, či postaví úplne novú budovu, alebo využije a upraví priestory niekdajšej školy.

„Dali sme si vypracovať viaceré analýzy, nakoniec poslancov oslovil druhý návrh, teda využiť priestory bývalej školy,“ povedal starosta.

Obec musela práce financovať z vlastných a úverových zdrojov, keďže podľa Luhu nenašla žiadnu vhodnú výzvu na eurofondy.



So samotnou výstavbou sa začalo v roku 2017. Sprevádzali ju aj komplikácie, keď víťaz verejného obstarávania nedodržal podmienky.

Obec tak musela od zmluvy odstúpiť a v roku 2018 vyhlásiť nové verejné obstarávanie.

Práce mala mať nová firma ukončené do roka a pol, no pre technické problémy so stavbou a pandémiou bola podľa Luhu budova skolaudovaná v závere júna tohto roka.

Villa Cubach

Kultúrny dom pomenovali Villa Cubach, podľa názvu obce, ktorý sa spomína v prvej písomnej zmienke o obci z roku 1294. V novej stavbe sa nachádza multifunkčná sála s kapacitou 160 miest na sedenie, kuchyňa, jedáleň aj šatňa.

Ponúka aj ubytovanie v deviatich izbách s kapacitou 23 lôžok. Starosta verí, že v prípade priaznivej situácie v súvislosti s pandémiou by mohlo ubytovanie poslúžiť turistom aj lyžiarom, ktorí navštevujú miestne lyžiarske stredisko.

Za budovou vytvorili aj park a nové parkovacie miesta.

Kultúrny dom vznikol v poslednej pôvodnej budove v centre obce, ktorá od roku 1911 slúžila ako škola. Myšlienkou bolo podľa starostu zachovať aspoň jednu pôvodnú budovu, ktorá je historická.

Spišské Bystré už v minulosti malo svoj kultúrny dom, ktorý bol postavený v roku 1957, pred viac ako desiatimi rokmi však obec nechala kinosálu, ktorá bola jeho súčasťou, zbúrať. Ostalo tam stáť len javisko a zákulisné priestory.